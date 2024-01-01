ATM'ye yatırdığı para buhar oldu! Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı: Hayatım karardı

“Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM'si bozuk olunca ortak ATM olan PTT'ye giderek oradan yatırdım. O ATM de arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı. Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım"