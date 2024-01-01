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Hayat

ATM'ye yatırdığı para buhar oldu! Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı: Hayatım karardı

İstanbul'da yaşayan Süleyman Ceyran, ortak ATM'den hesabına para yatırmak isterken hayatının şokunu yaşadı. ATM'ye yatırdığını iddia ettiği parayı hesapta bir türlü göremeyen Ceyran 'Hayatım karardı' diyerek savcılığa şikayette bulundu.

13:01 - 1/01/2024 Pazartesi
IHA
Ortak ATM'den para yatırdığını ancak paranın hesapta gözükmediğini iddia eden vatandaş şikayetçi oldu.
Ortak ATM'den para yatırdığını ancak paranın hesapta gözükmediğini iddia eden vatandaş şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de yaşayan Süleyman Ceyran, hesabına para yatırmak için banka ATM'sine gitti. Ancak bozuk olduğunu fark edince PTT'ye ait başka bir ATM'yi tercih etti ve 17 bin 400 TL'yi yatırdı.


Para buhar oldu!

Şahıs, hesabında parayı göremediğini iddia etti. Olay üzerine inceleme başlatıldı.

"50 gündür bir çözüme kavuşamadım"

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Ceyran,
“Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM'si bozuk olunca ortak ATM olan PTT'ye giderek oradan yatırdım. O ATM de arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı. Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım"
diye konuştu.


#Hayat
#aktüel
#banka
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