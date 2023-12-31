Hobi olarak başlamıştı: Şimdi gelir kapısı oldu! Özel sektördeki işinden bile ayrıldı

Türkiye tarihi ve coğrafi özellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlarken gizli kalmış hazinelerine her gün bir yenisini daha ekliyor. Van Gölü'nün derinliklerinde yürütülen araştırmalar sırasında 2017'de su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısında tespit edilen kale kalıntısı, su altından görüntülendi. Suyun dibinde görüntülenen ve daha önce kimsenin fark edemediği tarihi keşke paha biçilemiyor. İşte görenlerin şaşkına döndüğü ve herkesin görmek isteyeceği o muhteşem keşif...