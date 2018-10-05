Hayat "Avatar Atakan" hakim karşına çıktı
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"Avatar Atakan" hakim karşına çıktı

Türk milletini aşağılama suçundan hakkında dava açılan Avatar lakaplı milli sporcu Çağan Atakan Arslan hakim karşına çıktı. Duruşmada kendini savunan Arslan, “Bu suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum” dedi.

Haber Merkezi IHA
Çağan Atakan Arslan’ın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında Türk halkına hakaret etmişti.
Çağan Atakan Arslan’ın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında Türk halkına hakaret etmişti.

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan’ın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında yayınlanan bir videosunda arkadaşının “Türk milletine söylemek istediğin bir şey var mı sorusuna küfrettiği gerekçesiyle hakkında “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Rakiplerimize karşı argo sözcük kullandım

Bakırköy 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kendini savunan Arslan, "Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum. Olay günü arkadaşım Murat rakiplerimizle ilgili sorular soruyor ve çekim yapıyordu. Maç öncesi bir çekimdi. Ona esprili cevaplar veriyordum. Kulağımda da kulaklık vardı ve müzik dinliyordum. O esnada kulaklıktan müzik dinlediğim için arkadaşımın duymadım. Rakiplerimizden bahsettiğini zannederek argo bir sözcük kullanarak cevap verdim” dedi.

Beni yıpratmak istiyorlar
Milli sporcu olduğunu ve kick boks dalında 2011 yılında ülkesine ilk altın madalyayı kazandırdığını belirten Arslan, “Ben 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldım ve şampiyon oldum. Bu video 3-4 yıl önce çekilmiş bir video. Beni yıpratmak adına basına verilmiştir. Kim vermiş bilmiyorum ama bu konuda suç duyurusunda bulundum. Ben milli sporcuyum Türk milletini aşağılama suçunu işlemedim” ifadelerini kullandı.
Duruşmada söz alan sanık avukatı ise ”Müvekkilimin rızası dışında yayınlandı ve hukuki delil değildir. Müvekkilimin Türk milletine yönelik bir kastı olmadı” şeklinde konuştu.

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Davayı ara karara bağlayan mahkeme, videoyu çeken Murat Ismık’ın tanık olarak dinlenmesine ve videonun tamamının temin edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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