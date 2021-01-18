Hayat Avrupa pandemide en çok Türk lezzetini yedi Döner ilk sıralarda yer aldı
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Avrupa pandemide en çok Türk lezzetini yedi: Döner ilk sıralarda yer aldı

Avrupa pandemide en çok Türk lezzetini yedi: Döner ilk sıralarda yer aldı

Online yemek siparişi hizmeti veren sitelerden derlenen bilgilere göre pandemi başlangıcından bu güne kadar geçen süre zarfında Türkiye’de dönerin en fazla tüketilen yiyecek olduğunu belirten UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan Avrupa’da da döner tercihinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Almanya'da bir dönerci.
Almanya'da bir dönerci.

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını yüzünden lokanta ve kafeler paket servis hizmetine geçti. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, Online yemek siparişi hizmeti veren sitelerden derlenen bilgiler ışığında pandemi başlangıcından bu güne kadar geçen süre zarfında Türkiye’de Dönerin en fazla tüketilen yiyecek olduğunu, Avrupa’da da Döner tercihinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.

Almanya’da döner sektörü 4.5 milyar euro’yu aştı
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Almanya’da döner sektörü 4.5 milyar euro’yu aştı

Yemek satışlarının lideri döner

Dönerseverlerin uygulamaya gösterdiği büyük ilgi, bu sıkıntılı günlerde döner üreticilerinin ve döner satış noktalarının yüzünü güldürdü. Satışlar dolayısıyla sektör nefes alırken, geleneksel lezzetimiz döneri de yemek satışlarında zirveye taşıdı. Mercan sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi:

  • “Döner satış mağazalarının pandemi sebebiyle müşteri kabul etmemesi maske, mesafe ve hijyen konusunda en başından beri aşırı hassasiyet gösteren döner üreticisine, satıcısına, lojistik destek verenlere ve en önemlisi evine ekmek götürmek için çabalayan çalışana vurulmuş en büyük darbe oldu. Müşteri kabul edemeyen Döner satış noktaları “Gel al ve Paket servis” uygulamasını güncelleyerek bir nebzede olsa nefes almayı başardı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen döner severlerin dönere olan ilgisi de yemek satışlarında kendini gösterdi. Döner satışlarının tüm yiyecek satışları içinde açık ara zirveye çıkması ve liderliğini devam ettirmesi bu sıkıntılı günlerin en güzel gelişmesi olarak Döner sektörünün yüzünü güldürdü.”

Normal yaşama dönülmesi için alınan tedbirlerin esnaflar tarafından titizlikle uygulandığını belirten Mercan, “Biz de UDOFED olarak daha önce olduğu gibi bundan sonrada bu zor günleri atlatılması için alınacak kararların sahada uygulayıcısı ve takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Almanya'nın bayıldığı 'Türk Döneri' Türkiye'ye geliyor
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Almanya'nın bayıldığı 'Türk Döneri' Türkiye'ye geliyor


Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek
FOTOĞRAF 9
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İlk olarak İstanbul'da butik olarak balık döner üretimine başlayan Tek Balık Döner adlı firmanın yetkilileri, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından seri üretim kararı aldı.
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Yaklaşık 7 ay önce Torbalı ilçesine yatırım yapan firma, yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alanda balık döner ve balık burger üretimine başladı.
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Yurt dışında gerekli irtibatları sağlayıp ihracat izinlerini alan firmanın yetkilileri, balık döneri Avrupa piyasasında satışa sunacak.
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Kılçıklar tek tek cımbızla temizleniyor <br> <br> Balık dönerde genellikle somon ve uskumru tercih ediliyor. Sıfırın altında 18 derecede muhafaza edilen balıklar, çözülme işlemi için 4 derecede yaklaşık 8 saat bekletiliyor. Daha sonra balıkların kafa, kuyruk ve kılçık kısmı kesiliyor ve temizliği yapılıyor. Ardından kadınlar tarafından kılçıkları tek tek ayıklanan balıklar yeniden yıkama işlemine tabi tutuluyor.
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Firmaya özgü ve içeresinde baharat bulunan organik tozla marine edilen balıklar daha sonra tek tek döner şişine geçiriliyor.
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Hedef tüm dünyaya balık döner yedirmek <br> <br> Tek Balık Döner Fabrika Müdürü Merve Altınsoy, Türkiye'de daha önce butik olarak balık döner denemelerinin yapıldığını söyledi.
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Balık dönerin herkesin dikkatini çektiğini ifade eden Altınsoy, Balık döner olur mu' diye tepkiler aldık ancak yiyen bir daha yiyor. Bizim özel bir marinasyonumuz var. Bunun sayesinde balığın kokusunu kestik ayrıca parçalanma ve dağılma gibi durumları minimize ettik. Bu marinasyonun içinde baharatlar bulunuyor. Kesinlikle katkı maddesi yok. diye konuştu.
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Şu an şubelerden satış yaptıklarını dile getiren Altınsoy, zincir marketlerden ve yurt dışındaki döner satan büyük firmalardan talep geldiğini söyledi.
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Avrupa'ya balık döner ihraç edilecekaPazar arayışına yeni başladıklarını belirten Altınsoy, Balık dönerde asıl hedefimiz ihracat. Bu konuda gerekli denetimler tamamlandı. Çok kısa süre içinde ihracata başlayacağız. Çekya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden teklif var. Türkiye'de balık tüketimi Avrupa'ya göre çok az. Bu yüzden Avrupa'dan daha büyük bir pay alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu ürünü bütün dünyaya yedirmek. dedi.
Avrupa'ya balık döner ihraç edilecek
zmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada üretilen ve ihracat için gerekli izinleri tamamlanan balık döner, Avrupa ülkelerine satılacak.
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