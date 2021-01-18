Avrupa pandemide en çok Türk lezzetini yedi: Döner ilk sıralarda yer aldı

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını yüzünden lokanta ve kafeler paket servis hizmetine geçti. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, Online yemek siparişi hizmeti veren sitelerden derlenen bilgiler ışığında pandemi başlangıcından bu güne kadar geçen süre zarfında Türkiye’de Dönerin en fazla tüketilen yiyecek olduğunu, Avrupa’da da Döner tercihinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.

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Yemek satışlarının lideri döner

Dönerseverlerin uygulamaya gösterdiği büyük ilgi, bu sıkıntılı günlerde döner üreticilerinin ve döner satış noktalarının yüzünü güldürdü. Satışlar dolayısıyla sektör nefes alırken, geleneksel lezzetimiz döneri de yemek satışlarında zirveye taşıdı. Mercan sektörde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek şunları söyledi:

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“Döner satış mağazalarının pandemi sebebiyle müşteri kabul etmemesi maske, mesafe ve hijyen konusunda en başından beri aşırı hassasiyet gösteren döner üreticisine, satıcısına, lojistik destek verenlere ve en önemlisi evine ekmek götürmek için çabalayan çalışana vurulmuş en büyük darbe oldu. Müşteri kabul edemeyen Döner satış noktaları “Gel al ve Paket servis” uygulamasını güncelleyerek bir nebzede olsa nefes almayı başardı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen döner severlerin dönere olan ilgisi de yemek satışlarında kendini gösterdi. Döner satışlarının tüm yiyecek satışları içinde açık ara zirveye çıkması ve liderliğini devam ettirmesi bu sıkıntılı günlerin en güzel gelişmesi olarak Döner sektörünün yüzünü güldürdü.”

Normal yaşama dönülmesi için alınan tedbirlerin esnaflar tarafından titizlikle uygulandığını belirten Mercan, “Biz de UDOFED olarak daha önce olduğu gibi bundan sonrada bu zor günleri atlatılması için alınacak kararların sahada uygulayıcısı ve takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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