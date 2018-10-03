Hayat Avrupa Yakasının efsane karakteri hayatını kaybetti
AKTÜEL

Yıldırım Öcek kimdir, hangi dizide oynadı?

Avrupa Yakası'nın efsane karakteri hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Yıldırım Öcek, hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Öcek, ​Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncularındandı.
Yıldırım Öcek, ​Avrupa Yakası'nın sevilen oyuncularındandı.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Sadettin Yerebakan karakteri ile hafızalara kazınan Öcek, hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olan Yıldırım Öcek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yıldırım Öcek kimdir?

Yıldırım Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon kariyerine ilk adımı Atilla Arcan ve Yalçın Menteş ileattı. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu'nda yaptı ve oyunculuğu Uygur'dan öğrendi. ‘Avrupa Yakası' ve ‘Zengin Kız Fakir Oğlan' dizisinde canlandırdığı rollerle herkesin beğenisini kazanan Yıldırım Öcek’in Feridun Öcek ve Eser Seçkin Öcek isminde iki çocuğu var.

Oynadığı diziler

Çocuklar Duymasın - Kemal (2018)

Seksenler - Harun (2017)

Zengin Kız Fakir Oğlan - Timuçin (2014-2015)

Nekrüt (2008)

Ateşle Barut (2008)

Semum - Cengiz (2008)

Emret Komutanım (2008)

Baba Oluyorum (2007)

Küçük Hanımefendinin Şoförü (2006)

Küçük Hanımefendi (2006)

AB nin Yolları Taştan - Münihli (2005)

Alanya Almanya - Avukat Şeref (2005)

Acı Hayat - Emlakçı (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005)

Avrupa Yakası - Saadettin (2004-2009)

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Neredesin Firuze - Dükkân sahibi (2003)

Patron Kim (2003)

Hürrem Sultan (2003)

Rus Gelin (2002)

Ekmek Teknesi (2002)

Berivan (2002)

Aslı ile Kerem - Sendikacı Muzaffer (2002)

Altın Yumruk İstanbul'da (2001)

Tatlı Hayat (2001)

Ayrılsak da Beraberiz (1999)

Deli Yürek (1999)

Ruhsar (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Gurbetçiler - Relax Cihat (1996)

Babamın Günahı - Baba (1998)

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