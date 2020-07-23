Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti.
Ayasofya Camii'ne imam olarak atanan isimlerden birisi olan Ferruh Muştuer dikkat çekti.
Peki, Ferruh Muştuer kimdir?
Daha önce de Ayasofya'da Fetih Suresi okuyan Ferruh Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birincilik elde etmişti.
Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti
Kuran-ı Kerim tilaveti ile ödüller kazanana ve ülkemizi uluslararası platformlarda pek çok kez temsil etti.
- Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı.
- 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.
- 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı.
- İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı.
- 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.
- 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babası.