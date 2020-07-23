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Hayat Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer kimdir?
AKTÜEL

Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer kimdir?

Danıştay kararı ile camiye çevirilen Ayasofya'nın imamları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti. Peki, daha önce de Ayasofya'da Fetih Suresi de okuyan Ferruh Muştuer kimdir? 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birincilik elde eden Muştuer'e dair detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer
Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti.

Ayasofya Camii'ne imam olarak atanan isimlerden birisi olan Ferruh Muştuer dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Peki, Ferruh Muştuer kimdir?

Daha önce de Ayasofya'da Fetih Suresi okuyan Ferruh Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birincilik elde etmişti.

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
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Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti

Kuran-ı Kerim tilaveti ile ödüller kazanana ve ülkemizi uluslararası platformlarda pek çok kez temsil etti.

  • Ferruh Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı.
  • 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.
  • 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı.
  • İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı.
  • 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.
  • 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babası.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
OYNAT 05:47
Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nin imamını açıkladı.
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