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Hayat Ayasofya için 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade dokundu
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Ayasofya için 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade dokundu

Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararının ardından Adıyaman’da Besni İlçe Belediyesinin ‘Dokuyan Eller’ atölyesindeki hale tezgahlarında, Ayasofya Cami için seccade dokundu. Atölyedeki 25 kadının her birinin el emeği ve göz nurunun olduğu ipek seccade 12 günde tamamlandı. Desenleri özel olarak tasarlanan seccadeye, yaklaşık 86 yıldır esaret altındaki Ayasofya Cami için 86 bin ilmek atıldı. Dokuması tamamlanan seccade, kullanıma hazır hale getirilmesi için 19 ayrı işlemden geçirilmek üzere Malatya’ya gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Ayasofya’nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade.
Ayasofya’nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kadınlar, Ayasofya Camii’nin minberi için 86 bin ilmek atarak seccade dokudu.

  • Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, seccadeyi İstanbul İl Müftülüğü veya Diyanet İşleri Başkanlığına, Ayasofya’nın minberinde kullanılması için hediye edecek.

Ayasofya’nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccade.

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86 ilmek 86 yıllık esaretin temsili

Başkan Emre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seccademizi tezgahımızdan söktük. Bunun bizim için manası ve anlamı çok derindir. 86 bin ilmek ile dokumuş olduğumuz bu seccadeyi yaklaşık 86 yıldır, müze vasfını sürdüren ve bugün camiye dönen, Cuma gününden itibaren de namazlarımızı kılmaya başlayacağımız Ayasofya Camimize hediye etmek istiyoruz. Bu anlamda da inşallah Allah nasip ederse İstanbul il Müftümüz ve Diyanet İşleri Başkanımıza seccademizi götürüp Ayasofya’da kullanılmak teslim edeceğiz. Buradaki hanım ablalarımızın emekleri gayretleri ve 25 tane hanım ablamızın nöbet usulü ile hepsinin bizatihi emeğinin ve gayretinin olduğu bu seccadeyi Ayasofya Camimize hediye edeceğiz. Burada atılan ilmekler, milletimizin mukaddesatına duyduğu gönül bağının ilmekleridir. Bu ilmekleri de inşallah bu gönül bağını da daha da güçlendirerek, mukaddesatımıza daha da sahip çıkarak sürdüreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccaden

Ayasofya’nın 86 yıllık esaretine 86 bin ilmekli seccaden

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