Ayasofya için iki formül: Aylardır beklenen kararın bugün açıklanması bekleniyor

Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs’ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi. 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin 15 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinin bugün sonuçlanması ve Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın statüsüne ilişkin kararı bugün açıklayacağı belirtiliyor.

Ayasofya

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86 YILDIR BEKLENEN KARAR

Son olarak 2016’da ikinci davayı açan derneğin, 1934’teki Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin talebi yerinde bulması durumunda Danıştay 10. Dairesi, kararın iptaline hükmedecek. Böylece Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olmasının önü açılmış olacak. Daire’nin bu yöndeki iptal kararına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak dosyada davalı konumda bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı, karar için yapılan duruşmada, sadece takdiri mahkemeye bıraktıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı avukatı, bunun dışında davalı derneğin iddialarına ilişkin ise herhangi bir beyanda bulunmadı. Dolayısıyla Dairenin ‘iptal’ yönündeki kararına karşı herhangi bir itirazın yapılması da beklenmiyor.

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DÖNÜŞÜM İÇİN İKİ FORMÜL

Bu durumda kararın kesinleşme süresi daha hızlı olmuş olacak. Sosyal medyada 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar verdiği haberleri dolaşırken, kararın bu yönde olması durumunda Ayasofya’nın yeniden cami yapılmasına ilişkin 2 formül üzerinde duruluyor. Her iki durumda da takdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.

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KARARNAME ÇIKABİLİR

İlk formüle göre, Danıştay kararının ardından Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya’nın camiye dönüşmesi sağlanacak. İkinci olarak ise Danıştay’ın kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek ve kararın gereğinin yapılması istenebilecek.

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OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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