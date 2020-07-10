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Aylardır beklenen Ayasofya kararı bugün açıklanıyor!

Ayasofya için iki formül: Aylardır beklenen kararın bugün açıklanması bekleniyor

Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daire, Bakanlar Kurulu’nun 1934 tarihli “müze” kararını iptal ederse Ayasofya’nın açılması için 2 formül konuşuluyor. Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya yeniden cami olacak. İkinci formüle göre Cumhurbaşkanlığı Danıştay kararını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderecek ve gereğinin yapılmasını isteyecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Türkiye ve İslam dünyası, Danıştay’ın Ayasofya için vereceği karara kilitlendi. 29 Mayıs’ta Fetih Suresi okunmasıyla yeniden ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya için gözler Danıştay’dan çıkacak karara çevrildi. 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin 15 yıl önce başlattığı hukuk mücadelesinin bugün sonuçlanması ve Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya’nın statüsüne ilişkin kararı bugün açıklayacağı belirtiliyor.

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86 YILDIR BEKLENEN KARAR

Son olarak 2016’da ikinci davayı açan derneğin, 1934’teki Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin talebi yerinde bulması durumunda Danıştay 10. Dairesi, kararın iptaline hükmedecek. Böylece Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden cami olmasının önü açılmış olacak. Daire’nin bu yöndeki iptal kararına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak dosyada davalı konumda bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın avukatı, karar için yapılan duruşmada, sadece takdiri mahkemeye bıraktıklarını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı avukatı, bunun dışında davalı derneğin iddialarına ilişkin ise herhangi bir beyanda bulunmadı. Dolayısıyla Dairenin ‘iptal’ yönündeki kararına karşı herhangi bir itirazın yapılması da beklenmiyor.

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DÖNÜŞÜM İÇİN İKİ FORMÜL

Bu durumda kararın kesinleşme süresi daha hızlı olmuş olacak. Sosyal medyada 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar verdiği haberleri dolaşırken, kararın bu yönde olması durumunda Ayasofya’nın yeniden cami yapılmasına ilişkin 2 formül üzerinde duruluyor. Her iki durumda da takdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak.

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KARARNAME ÇIKABİLİR

  • İlk formüle göre, Danıştay kararının ardından Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya’nın camiye dönüşmesi sağlanacak. İkinci olarak ise Danıştay’ın kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek ve kararın gereğinin yapılması istenebilecek.

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