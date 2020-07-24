Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?

Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?

Yüzyıllarca benzeri yapılamayan Ayasofya, o vakte kadar yeryüzünün en büyük, en parlak ve en şöhretli mabediydi. Ayasofya'nın günümüze kadar muhafaza edilmesindeki en büyük etken Osmanlı Devleti'nin bu mabede vermiş olduğu değer. Hükümdarlar Ayasofya'nın bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterdi. Peki, Osmanlı padişahları Ayasofya'yı nasıl şekillendirdi?

