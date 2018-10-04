Hayat Aydemir Akbaşa kolon kanseri teşhisi kondu
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Aydemir Akbaş kimdir?

Aydemir Akbaş'a kolon kanseri teşhisi kondu

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Akbaş, "Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor.
Gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor.

Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Aydemir Akbaş kimdir?

25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğan Aydemir Akbaş, Arnavut kökenli. Galatasaray Lisesinden mezun olan usta oyuncu, sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girerek Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yapan Akbaş, askerlik sonrasında Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarında rol aldı.

Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan Akbaş, İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

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