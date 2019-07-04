Hayat Ayvalıkta 1000 yıllık batıktan kalanlar görüntülendi
AKTÜEL

Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar görüntülendi

Ayvalık'ta bulunan İncirli Adası açıklarında 30 metre derinlikteki 1000 yıllık batık gemiden kalanlar bölgeye gelen dalgıçların ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi DHA
1000 yıllık batıkta kalanlar.
1000 yıllık batıkta kalanlar.
1000 yıllık batıkta kalanlar.
1000 yıllık batıkta kalanlar.
1000 yıllık batıkta kalanlar.
1000 yıllık batıkta kalanlar.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gruplar halinde gelen dalgıçlar yerel rehberler eşliğinde batığa dalış yaparak görüntü ve fotoğraf çekiyor. Batığın çapası ile etrafa yayılan amforalar çevredeki deniz canlıları ile birlikte görsel bir şölen oluşturuyor.

Bölgede tüplü kurt tarlalaları, mercanlar arasında kendilerine yuva yapan deniz böcekleri, çevrede dolaşan kalamar ve diğer balıklarla da bölgeye gelen dalgıçların ilgi odağı oluyor..

Kimseye dokundurmuyorlar

Bölgedei dalış hocası olarak çalışan Kemal Çalışkan "İncirli adası açıklarında batığa daldığımızda önce geminin çapası daha sonra ise çevreye yayılan amforaları görüyoruz. Bölgeye her dalgıcı daldırmıyoruz. İki yıldız ve üstündeki dalgıçlar dalabiliyor. Buluntulara dokunulmaması gerekiyor. Korumak çok onemli. Sadece video ve fotoğraf çekilebiliyor. Bölge canlılığı ile gelen dalgıçlara görsel bir şölen sunuyor" dedi.

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