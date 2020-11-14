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Hayat Azerbaycanlı sanatçı Azerin Dağlık Karabağda elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak

Azerbaycanlı sanatçı Azerin: Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Dağlık Karabağ'da elde edilen zaferin hem Azerbaycan hem de Türkiye adına tarihe altın harflerle yazılacağını söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini aktaran Azerin, şehitlere rahmet gazilere şifalar diledi.

Haber Merkezi AA
Azerin
Azerin

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'ni ziyaret eden Azerbaycanlı sanatçı Azerin'i, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycanlı öğrenciler karşıladı.

Burada konuşan Azerin, asırlardır Azerbaycan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan tarihi bağlar bulunduğunu kaydetti.

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Azerin'den duygulandıran Mehmetçik mesajı
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Mehmetçik için, “Bayraklarımız nice yıllar yan yana dalgalanacak tam desteğimiz Türkiye'miz olacak ve son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz. Peygamber ocağı olan Mehmetçiğimizi destekleyeceğiz. Son nefesimize kadar Türkiye'nin yanındayız” dedi.


"Türkiye'nin desteği çok önemliydi"

Azerin, 44 gün süren "vatan muharebesi"nde Azerbaycan'ın zafer kazandığını dile getirerek, "Elde edilen bu zafer hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nindir çünkü Türkiye'nin verdiği manevi destek Azerbaycan halkı ve ordusu için çok önemliydi. Elde edilen zafer çok konuşulacak ve tarihe altın harflerle hem Azerbaycan hem de Türkiye adına yazılacak. Biz her zaman bir olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır çıktığı bütün kürsülerde Azerbaycan'ın derdini ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu söylemesi zaten tarihidir ve dünyada eşi benzeri olmayan desteğin göstergesidir." diye konuştu.

Bu süreçte Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dünyaya önemli mesajlar verdiğini aktaran Azerin, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

Dündar da Azerin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket verdi. Konuşmaların ardından Azerin, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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