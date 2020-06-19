Azmin zaferi: 11 ayda 60 kilo verdi 'Artık elektrikli otomobil gibi sessiz çalışıyorum' dedi

Amasya’nın Taşova ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan 51 yaşındaki Selçuk Soyal, aşırı kilolarından kurtulmaya karar verdi. Diyete ve spora başlayan adam 11 ayda 60 kilo verdi. Kendisini elektrikli araba gibi sessiz çalıştığını belirten Soyal, “Askere 1989 yılında gittiğimde yetmiş kilo geliyordum, asker dönüşü on beş kilo alarak seksen beş kilo olarak askerden döndüm. Mesleğimiz icabı yolcu taşımacılığı yaptığımızdan sürekli direksiyon başında oturduğumuzdan ve yaşımız da elliyi geçtiğinden dolayı en son 145 kiloya kadar ulaştım. Yaşımız daha genç iken fazla kiloyu tolere edebiliyoruz ancak yaş elliyi geçtikten sonra eklem ağrıları ile birlikte yürümede güçlük çekmeye başladım, ayrıca bunun yanında uyku apnesi horlama ve rahat uyku uyuyamama gibi yaşam konforum düştü. Daha önceki yıllarda çok defa kilo vermek için çaba sarf ettim, çok kez uğraşlar sonucu on beş kilo kadar kilo verdim, bırakınca aynı kiloyu bir müddet sonra geri aldım. Kilo verme işi uzun soluklu bir uğraş olması gerekiyor, kilo vermekte başarılı olamadığımdan dolayı cerrahi operasyon olmaya karar verdim" dedi.

FOTOĞRAF 10 Beslenme şeklinizi düzene koymak için güne öncelikle sağlıklı bir kahvaltıyla başlamalısınız. Kahvaltıda tüketeceğiniz; peynir, yumurta, yoğurt ve süt gibi proteinden zengin besinler uzun süre tokluk sağlayarak sürekli atıştırma alışkanlığınızı baskılamaya katkı sağlayacaklar. Protein alımı aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya da yardımcı olacak. Evde olduğumuz süreçte geç kahvaltı nedeniyle çoğumuzun atladığı öğle öğünü; genellikle öğleden sonra kan şekerinin düşmesine ve bunun sonucunda oluşan açlık nedeniyle pratik lezzetli atıştırmalıklara yönelmemize veya akşam öğününe fazla yüklenmemize neden oluyor. Bu durum kilo almaya yol açtığı için; sebze yemeğinin yanında yoğurt ve et gibi proteinin yanında ise salatayla planlayacağınız öğle öğünü sizi tok tutarak kilo artışından koruyacaktır. Avokado ve hindistan cevizi gibi iyi yağlardan zengin besinler sizi hem tok tutar hem de kalp-damar sağlığınıza fayda sağlar. Haftada 1-2 gün, kahvaltıda yarım avokado tüketmeniz veya ara öğünde kahvenize 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı eklemeniz, beslenme programınızı renklendirmesinin yanı sıra tokluk da sağlayarak kilo vermenize katkıda bulunacaktır. Ancak yine de doymuş yağlardan zengin olan bu besinleri kalp-damar sağlığınızı korumak için abartmadan tüketmeye özen gösterin. Olumsuz duygulardan kurtulmak amacıyla normalden fazla yemek anlamına gelen ‘duygusal yemek’ birçoğumuzun ortak problemi. Özellikle pandemide dışarı çıkamamak, hareketsizlik, sürecin belirsizliği gibi endişe veya stres yaratan durumlar nedeniyle yemek yeme miktarınız arttıysa, bunun önüne geçmenin ilk yolu, duygu durumunuz ve yemek yeme arasındaki bağlantıyı keşfetmek olacaktır. Eğer bunun farkına varırsanız olumsuz duyguların ardından yemek yemek yerine yürümek ve müzik dinlemek gibi farklı aktiviteler yaparak duygusal yemenin önüne geçebilirsiniz. Tatlı yemek hem kan şekerinde oluşturduğu dalgalanmalar hem de keyif verici özelliği nedeniyle bir kısır döngü oluşturmasının yanı sıra alışkanlık da yapıyor. “Eğer tatlı isteğinizin altında yatan etken kan şekerinizdeki dalgalanmalar ise öğün atlamamak, öğünlerde (et, tavuk, yoğurt, yumurta vs) protein kaynaklarını tüketmek kan şekerinizi dengede tutacak ve tatlı isteğini önleyecektir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sözlerine şöyle devam ediyor: “Tekrarlayan davranışlar alışkanlık oluşturur. Dolayısıyla eğer tatlıyı keyif için tüketiyorsanız birkaç gün uzak durmayı deneyin. Tatlı isteğinizin yavaş yavaş yok olduğunu gözlemleyeceksiniz” Yapılan çalışmalar; su tüketimi yeterli olmayan kişilerin daha yüksek beden kitle indeksine sahip olduğunu gösterdi. Bunun önemli nedenlerinden biri, açlık ve susuzluk sinyallerinin çoğu zaman birbiriyle karışmaları nedeniyle susuz kaldığımızda bir şeyler yeme isteğimizi veya susama hissini yüksek kalorili, şekerli içeceklerle giderme eğilimimizin olması. Bu nedenle her gün yeteri kadar su içtiğinizden emin olmalısınız. Günlük olarak kilo başına 30 ml su içmeyi ihmal etmeyin. Son yıllarda sıvı beslenme adeta trend oldu. “Ancak yapılan çalışmalar, sıvı beslenmenin katı beslenmeye göre daha çok acıktırdığını ve sıvı gıda tüketiminin ardından kişilerin daha çok kalori tükettiğini gösterdi” uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Yiyecekleri çiğnemenin doygunluğa ulaşmayı kolaylaştırdığı da yine çalışmalarda ortaya kondu. Bu nedenle blenderden geçirilen sıvı formdaki besinler yerine, çiğnenebilir formdaki besinleri tercih edin” diyor. Covid-19 tehdidinin devam ediyor olması nedeniyle tek silahımız olan bağışıklık sistemimize yatırım yapmamız şart. Vücudunuzun güçlü bir dirence sahip olması için özellikle kayısı, böğürtlen, çilek, yeşil biber, domates gibi meyve ve sebzelerin antioksidan özelliklerinden faydalanın. Kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi kuru baklagillerde bulunan nişasta, pişirme işleminden sonra soğutulduğunda dirençli nişasta haline geliyor, yani vücudumuzda sindirimi zorlaşıyor. ”Dirençli nişasta hem daha uzun süre tokluk sağlıyor hem de bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısının artmasına yardımcı oluyor” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman şu öneride bulunuyor: “Bu nedenle özellikle yaz aylarında piyaz ve mercimek salatası gibi soğuk tüketilen bakliyatlar hem kilo vermenize, hem de günlük protein ihtiyacınızı karşılayarak bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olacaktır” Egzersiz vücutta serotonin maddesini salgılattığı için olumsuz duyguların yönetilmesine, dolayısıyla duygusal yemenin önlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kilo vermenin temel şartı olan alınan ve harcanan kalori arasındaki farkı oluşturmak için de düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Bu sayede karantina döneminde aldığınız kiloları çok daha kolay verebilirsiniz. Sağıklı ve kalıcı kilo vermenin 10 etkili kuralı Pandemi sürecinde kimi zaman can sıkıntısı, kimi zaman stres ve kaygı nedeniyle kendimizi çoğu zaman mutfakta yemek yaparken bulduk. Hazırladığımız birbirinden lezzetli yemekler ve tatlılar bize bu süreçte keyif vermiş olsalar da, zamanla tartının ibresindeki yükseliş kaçınılmaz oldu. Şimdi yaz geldi ve hemen hepimizi aldığımız bu kiloları bir an önce verme telaşı sardı. Şok diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflatmak başta olmak üzere pek çok sağlık problemine yol açtığını ve verdiğimiz kiloları yine kısa sürede daha fazla geri aldığımızı artık hepimiz biliyoruz. Üstelik özellikle Covid-19 nedeniyle vücudumuzun direncini düşürmesi nedeniyle kısa süreli de olsa şok diyetleri aklımızdan bile geçirmememiz gerekiyor. Peki bağışıklık sistemimizi düşürmeden kilolarımızdan kalıcı olarak nasıl kurtulabiliriz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve kalıcı kilo vermenin 10 etkili kuralını anlattı, önemli öneriler ile uyarılarda bulundu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kilo vermek için cerrahi operasyonun tek başına bir çözüm olmadığını belirten Soyal, "Bununla birlikte üç şeye dikkat ettim, az yemek, küçük lokma alıp çok çiğnemek ve bunun yanında egzersiz olarak yürüyüş, mekik, ip atlamak gibi sportif faaliyetleri yaptım. Kilo vermeden önce 145 kilo geliyordum 11 aylık sürede yaklaşık olarak 60 kilo vererek şu an 85 kilo geliyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 15 Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için mükemmel bir Diyet olan haşlanmış yumurta diyetinin işe yaraması için bu kurallara uymanız gerekiyor. Bu 3 kuralı kesinlikle uygulamanız lazım; ilk olarak fast food'u hayatınızdan çıkarın, ikincisi şekerli içecekleri bırakın, ve son olarak tuz ve şeker alımınızı sınırlandırın. 1. Hafta Pazartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: 2 dilim tatlı patates ile 2 elma. Akşam yemeği: Büyük bir tabak salata ile tavuk. Salı kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Yeşil sebzeler ile tavuk salatası. Akşam yemeği: Salata, 1 portakal ve 2 haşlanmış yumurta. Çarşamba kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates. Akşam yemeği: Salata ve tavuk. Perşembe kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Biraz az yağlı peynir, 1 domates ve 1 dilim tatlı patates. Akşam yemeği: Salata ve buharda pişmiş tavuk. Cuma kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Haşlanmış sebze ve 2 yumurta. Akşam yemeği: Salata ve balık ızgara. Cumartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Meyve. Akşam yemeği: Tavuk ve buharda pişmiş sebze. Pazar kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Domates salatası, buharda pişmiş sebze ve tavuk. Akşam yemeği: Buharda pişmiş sebze. 2. Hafta pazartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ve tavuk. Akşam yemeği: 1 portakal, salata ve 2 yumurta. Salı kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: 2 yumurta ile buharda pişmiş sebze. Akşam yemeği: Salata ile balık ızgara. Çarşamba kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ile tavuk. Akşam yemeği: 1 portakal, sebze salatası ve 2 yumurta. Perşembe kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze, az yağlı peynir ve 2 yumurta. Akşam yemeği: Salata ile tavuk. Cuma kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Sardalya salatası. Akşam yemeği: Salata ile 2 yumurta. Cumartesi kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Salata ile tavuk. Akşam yemeği: Meyve. Pazar Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta ile 1 dilim mandalina, portakal ya da greyfurt. Öğle yemeği: Buharda pişmiş sebze ile tavuk. Akşam yemeği: Öğle yemeğinin aynısı. ( Bu diyeti denemeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Kaynak: Brightside) 14 günde 10 kilo verdiren diyet Eksiksiz uygulandığı zaman haşlanmış yumurta ağırlıklı bu diyet ile 14 günde 10 kilo verebilirsiniz. İşte hızlı kilo verdiren 14 günlük beslenme programı ve uymanız gereken kurallar. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Kendimi daha dinç hissediyorum"

Kilo verdikten sonra konforlu yaşama geri döndüğünü belirten Soyal, "Şu an çok rahat yürüyebiliyorum, koşabiliyorum en güzel olanı ise hiçbir eklem ağrısı çekmiyorum. Daha önceden horlama vardı şu an kendimi elektrikli araba gibi hissediyorum sessiz ve çok rahat konforlu bir uyku uyuya biliyorum. Uykudan kalktığımda, uykumu almış dinç bir şekilde kalkıyorum. Kilo verdikten sonra kendimi dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Özgüvenim yeniden geldi, yürümek ve hayat konforum yeniden geldiği için çok rahat ve mutluyum” diye konuştu.