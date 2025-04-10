Babası 31 sene önce şehit olmuştu: İsmini taşıyan botta görev yapacak

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, deniz güvenliğinin Kocaeli için her gün önem arz eder hale geldiğini ifade ederek, "Bizde Kocaeli Emniyeti olarak buna kendimizi hazırlıyoruz. Deniz botlarımızı, araçlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.Şehit Muhittin Uluç'un isminin yaşatılmasının önemine de dikkat çeken Karaduman, "1994 yılında şehit olan polis memurumuz Muhittin Uluç'un isminin bu botta yaşatılması hepimizin için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu vesileyle bugün burada bulunan şehidimizin ailesine, sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"180 yıl desek de aslında tarih boyunca toplumun huzuru ve güvenliği noktasında görev yapan güvenlik görevlileri olmuştur fakat kurumsal olarak 180 yıldır millettin hizmetinde olan bir teşkilatta görev yapıyor olmak bence sizler için de mutluluk kaynağı. Ben vatanın bekası, huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan, bunu kutsal ve namus bilerek görev yapan bütün polis memuru arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Şehit olduktan uzun bir süre sonra isminin bu botta ve burada yaşatılması çok güzel. Şehidimizin ailesinin burada olması, bu onuru hep birlikte yaşıyor olmamız da ayrı bir güzellik. Şehidimizin 6 çocuğunun 4'ü de emniyet hizmetleri kapsamında topluma hizmet ediyor. Buradan şunu anlıyoruz; bu vatan uğruna görevini yerine getirirken hayatını kaybetse bile vatana hizmetten vazgeçmeyen, evladını bu vatan hizmetine bırakan, bu hizmetin devamını sağlayan bir durumdan bahsediyoruz. Bu da gurur kaynağı. Böyle bir milleti kimsenin dize getirme imkanı yok."