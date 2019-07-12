Hayat Babasının sırtında taşıdığı Çiçek yürümek istiyor
AKTÜEL

Babasının sırtında taşıdığı Çiçek yürümek istiyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde babası Abdullah Örün'ün (63), sırtında taşıdığı ataksi hastası Çiçek Örün (29) yürümek istiyor. Merdivenlerde kızını taşırken birkaç kez düşürdüğünü belirten baba Örün, "Ne olur Allah rızası için bu çocuğuma da bir el atın. Bütün varlığımı satıp kızımın tedavisi için harcadım" diyerek yardım istedi.

Haber Merkezi DHA
63 yaşındaki Abdullah ​Örün​​, hasta kızını sırtında taşıyor.
63 yaşındaki Abdullah ​Örün​​, hasta kızını sırtında taşıyor.

Kurtalan ilçesinde yaşayan Abdullah Örün'ün iki çocuğundan küçüğü Çiçek, 3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu ataksi hastalığına yakalandı. Tedavisi için tüm mal varlığını harcayan Örün, 80 kilo ağırlığındaki kızını her gün ikinci kattaki evinin merdivenlerinden sırtında taşıyarak dışarı çıkarıyor.

Örün ailesinin evi.

Çocuğu için yardım istiyor

Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde 7 aylık tedaviyle kızının sağlığına kavuşacağını belirten Örün, "Ne olur Allah rızası için bu çocuğuma da bir el atın. Bütün varlığımı satıp kızımın tedavisi için harcadım. Ankara İbni Sina Hastanesi'nde 6- 7 ay fizik tedavisi görse kızımın hayatı kurtulacak. Tedavisi sırasında ona bakacak biri olmalı. Hasta bakıcıların günlüğü 200 lira civarında. Benim aldığım maaş bin 280 lira yetersiz kalıyor. Kızımın tedavisi için iş adamlarından, yardımseverden, devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

Merdivenlerde kızını taşırken birkaç kez düşürdüğünü belirten Abdullah Örün, "Kızım 80 kilo. Ben 63 yaşında bir insanım. Artık bende ne yapacağımı şaşırdım. Merdivenlerde çıkarırken ayağım kaydı. Kafası yere değdi. 15 gün boyunca tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirdim. Merdivenlerden çıkarmam için bana iki kişinin yardım etmesi lazım. Asansörlü bir daireye yerleşmek için imkanım yok" diye konuştu.

Baba Abdullah Örün ve kızı Çiçek Örün.

İyileşmek istiyor

6 yaşındayken ataksi hastalığına yakalanan Çiçek Örün ise tek isteğinin yürümek olduğunu söyledi. Örün, "Ben de iyileşmek istiyorum. Çocuklar gibi koşup oynamak istiyorum. İçerde çok sıkılıyorum. Allah rızası için bana yardım edin. Sizin yardımınızı istiyorum. Size dua edeceğim. Kim bana yardım etse, ona ömür boyu minnettar kalacağım" diye konuştu.

REKLAM

15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu lokma döküldü
HAYAT
15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu lokma döküldü

Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
HAYAT
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı

Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındı
HAYAT
Yol kenarında bulunan lahit korumaya alındı
Erdoğan asla vazgeçmedi

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
S-400lerin sevkiyatı başladı

S-400'lerin sevkiyatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı: İlk malzemeler Ankara'ya getirildi.
Dünyanın en iyilerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.
ABD'deki FETÖ Şebekesi:<br>Hakan Şükür

ABD'deki FETÖ Şebekesi:
Hakan Şükür

ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.

4 yıl sonra yeniden

4 yıl sonra yeniden

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi.
Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor

​Sanayi üretimi mayıs ayında yükselişe geçti.
İstanbul'da <br>sopalı nöbet

İstanbul'da
sopalı nöbet

Genç yaşlı herkes gece boyunca nöbet tutuyor.
Kırsala taşınana<br>100 bin TL hibe

Kırsala taşınana
100 bin TL hibe

​Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
2 isim gidiyor<br>3 transfer geliyor

2 isim gidiyor
3 transfer geliyor

Beşiktaş transferleri peş peşe açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.