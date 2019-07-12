Babasının sırtında taşıdığı Çiçek yürümek istiyor

Kurtalan ilçesinde yaşayan Abdullah Örün'ün iki çocuğundan küçüğü Çiçek, 3 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu ataksi hastalığına yakalandı. Tedavisi için tüm mal varlığını harcayan Örün, 80 kilo ağırlığındaki kızını her gün ikinci kattaki evinin merdivenlerinden sırtında taşıyarak dışarı çıkarıyor.

Örün ailesinin evi.

Çocuğu için yardım istiyor

Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde 7 aylık tedaviyle kızının sağlığına kavuşacağını belirten Örün, "Ne olur Allah rızası için bu çocuğuma da bir el atın. Bütün varlığımı satıp kızımın tedavisi için harcadım. Ankara İbni Sina Hastanesi'nde 6- 7 ay fizik tedavisi görse kızımın hayatı kurtulacak. Tedavisi sırasında ona bakacak biri olmalı. Hasta bakıcıların günlüğü 200 lira civarında. Benim aldığım maaş bin 280 lira yetersiz kalıyor. Kızımın tedavisi için iş adamlarından, yardımseverden, devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" dedi.

Merdivenlerde kızını taşırken birkaç kez düşürdüğünü belirten Abdullah Örün, "Kızım 80 kilo. Ben 63 yaşında bir insanım. Artık bende ne yapacağımı şaşırdım. Merdivenlerde çıkarırken ayağım kaydı. Kafası yere değdi. 15 gün boyunca tekerlekli sandalye ile hastaneye götürüp getirdim. Merdivenlerden çıkarmam için bana iki kişinin yardım etmesi lazım. Asansörlü bir daireye yerleşmek için imkanım yok" diye konuştu.

Baba Abdullah Örün ve kızı Çiçek Örün.

İyileşmek istiyor

6 yaşındayken ataksi hastalığına yakalanan Çiçek Örün ise tek isteğinin yürümek olduğunu söyledi. Örün, "Ben de iyileşmek istiyorum. Çocuklar gibi koşup oynamak istiyorum. İçerde çok sıkılıyorum. Allah rızası için bana yardım edin. Sizin yardımınızı istiyorum. Size dua edeceğim. Kim bana yardım etse, ona ömür boyu minnettar kalacağım" diye konuştu.

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