Bağcılar’da nikah masasında 06.06.2026 yoğunluğu

Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçenlerin sayısı 54 oldu. Günlük en fazla 15 nikahın olduğu Halk Sarayı’nda sayının bu kadar fazla olması herkesi şaşırttı. 54 çift, 06 Haziran 2026 günü “Evet” diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı atacak.

Bu özel günde dünya evine girmeyi düşünen çiftleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Hayatlarını birleştirmek için 06.06.2026’yı tercih eden çiftlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu tarih hem simetrisiyle hem de taşıdığı anlamla hafızalarda yer edecek, onlar için de unutulmaz bir başlangıç noktası olacaktır. Çiftlerimize sağlıklı huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Toplumun temel taşı olan aile kurumuna çok önem veriyoruz. Ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi geçen hafta açtığımız Çeyiz Evi’ydi. Evlilik hazırlığı yapan gençlerimizin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar bütün ihtiyaçları ücretsiz karşılıyoruz. Ayrıca yakında hizmete sunacağımız dört düğün salonunda vatandaşlarımız ücretsiz düğünlerini yapabilecek” dedi