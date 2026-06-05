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Bağcılar’da nikah masasında 06.06.2026 yoğunluğu

Bağcılar’da nikah masasında 06.06.2026 yoğunluğu

11:155/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçenlerin sayısı 54 oldu
Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçenlerin sayısı 54 oldu

Bağcılar’da evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 06.06.2026 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Günlük 15 nikahın kıyıldığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’ndaki Nikah Salonu’nda bu özel tarih için 54 çift randevu aldı.

Özel tarihlerde yaşanan nikah yoğunluğu bu sene de 06.06.2026 tarihi için geçerli oluyor. Bağcılar’da evlilik tarihlerinin bu özel günde olmasını isteyenler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’na akın etti.

54 çift mutluluk için ilk adımı atacak

Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçenlerin sayısı 54 oldu. Günlük en fazla 15 nikahın olduğu Halk Sarayı’nda sayının bu kadar fazla olması herkesi şaşırttı. 54 çift, 06 Haziran 2026 günü “Evet” diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı atacak.

Çeyiz Evi açtık şimdi de dört düğün salonu açacağız

Bu özel günde dünya evine girmeyi düşünen çiftleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Hayatlarını birleştirmek için 06.06.2026’yı tercih eden çiftlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu tarih hem simetrisiyle hem de taşıdığı anlamla hafızalarda yer edecek, onlar için de unutulmaz bir başlangıç noktası olacaktır. Çiftlerimize sağlıklı huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Toplumun temel taşı olan aile kurumuna çok önem veriyoruz. Ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi geçen hafta açtığımız Çeyiz Evi’ydi. Evlilik hazırlığı yapan gençlerimizin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar bütün ihtiyaçları ücretsiz karşılıyoruz. Ayrıca yakında hizmete sunacağımız dört düğün salonunda vatandaşlarımız ücretsiz düğünlerini yapabilecek” dedi


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