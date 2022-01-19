Bakan Bilgin'den SMA hastalarına müjde: Ücretsiz olarak verilmeye devam edilecek

'YUSUF’UN 1 DAKİKASI BİLE ÇOK ÖNEMLİ'<br><br>Oğullarının tedavisi için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyaç duyduklarını belirten anne Polat \"İnsanlardan Yusuf'a destek olmasını istiyorum. Yusuf da tedavisini olup, yaşıtları gibi yiyip içebilsin. Yusuf da ayaklarının üzerine basabilsin. Bu tedavi çok pahalı bir tedavi. Türkiye’de olmayan bir ilaç ve bizim Yusuf'u tedavi ettirebilmemiz için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyacımız var...