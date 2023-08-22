Bakan Ersoy'dan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya anlamlı ziyaret:

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla başlayan linç kampanyasına ünlü rapçi Norm Ender'den tepki geldi. Norm Ender, Karadağlı'ya gösterilen tepkiyi 'ayarsız' olarak niteleyip "Bu öfkenin zerresi Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum" paylaşımını yaptı.