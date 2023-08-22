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Hayat

Bakan Ersoy'dan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya anlamlı ziyaret:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde incelemelerde bulundu, devlet tiyatrolarında yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı. Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla çok sayıda yandaş ünlü isim Karadağlı'yı linç etmiş, 'istifa et' çağrıları yapmıştı.

15:15 . 22/08/2023 Salı
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Bakan Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.

Bakan Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne gitti. Bakan Ersoy’u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.

Karadağlı temsiller hakkında bilgilendirdi

Karadağlı, Bakan Ersoy’a Ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.

Kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi

Ersoy ayrıca yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.

Adaylarla sohbet etti, başarılar diledi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen mülakata katılan adaylarla da sohbet etme fırsatı bulan Bakan Ersoy, adaylara başarı dileklerini iletti.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan Ersoy ziyareti sırasında çekilen kareleri şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: "Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'dan yeni sanat sezonunda sahnelenecek temsillere ilişkin bilgiler aldık. Yeni sezon yaklaşırken tiyatrolarımızdaki heyecana ortak olduk."





#Tamer Karadağlı
#Mehmet Nuri Ersoy
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
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