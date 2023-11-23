Bakan Göktaş: 6284 sayılı kanun kadına yönelik şiddetle mücadelenin en önemli göstergesidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “6284 sayılı Kanun’la kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal altyapı güçlendirildi. Bu kanun kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir” dedi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede çalışmaların sıfır tolerans ilkesiyle yürütüldüğünü belirterek, kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritasını belirleyen ve temel politika önceliklerini ortaya koyan ulusal eylem planlarını 2007 yılından beri kararlılıkla uyguladıklarını bildirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlı bir biçimde sürdürülebilmesi için 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin verilerin kurumlar arası entegrasyonunun sağlandığını kaydeden Bakan Göktaş, “Kurumlar arası veri entegrasyon çalışmalarımız ile 6284 sayılı Kanun kapsamında mağdura daha hızlı ve zamanında ulaşarak takip ve izleme süreçlerinin etkinliğini artırdık. 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasal altyapının güçlendirildiğinin ve bu mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir” dedi.





Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmalara ulusal mevzuat ve politika belgelerinde yer alan hedefler doğrultusunda planlı, programlı ve bütüncül bakış açısıyla istikrarlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 ana hedef

2021-2025 yılları arasında uygulanacak çalışmalara yol gösterecek, şiddetle mücadelede yasal ve kurumsal altyapıyı güçlendirecek olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı”nı ilgili tüm tarafların katkısını alarak hazırladıklarını ve uyguladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, “Eylem planı ile kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için ‘adalete erişim ve mevzuat’, ‘politika ve koordinasyon’, ‘koruyucu önleyici hizmetler’, ‘toplumsal farkındalık’ ile ‘veri ve istatistik’ konularında 5 ana hedef belirledik” dedi.





Kadına yönelik şiddeti en aza indirmek ve mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek için paydaş kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, “Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde yıllık faaliyet planları hazırlıyoruz. 4. Ulusal Eylem Planı’nın ana hedefleri doğrultusunda öncelikli faaliyetleri belirleyerek 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı’nı hazırladık ve uyguluyoruz. Ayrıca hazırladığımız 2024 yılı faaliyet planını da 25 Kasım programında kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

“ŞÖNİM’lerimizle 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın kurumsal kapasitesini artırarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“81 ilde 149 kadın konukevi, 82 ŞÖNİM ve 410 Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere 641 sosyal hizmet kuruluşu ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Kadın konukevlerimizi mağdur kadınların ve beraberindeki çocuklarının risk durumları ve farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırıyoruz. Bu doğrultuda 15 ilde 17 kadın konukevimizi ihtisas kuruluşuna dönüştürdük. 149 kadın konukevinde 3 bin 650 kadına yardım eli uzatıyoruz. ŞÖNİM’ler ile şiddet mağdurlarına hukuki, psikolojik destek, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine tek noktadan ulaşılmasını sağlıyoruz. 81 ilde bulunan ŞÖNİM’lerimizle 2012’den bugüne kadar toplam 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik.”





Kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Göktaş, “Bunun yanı sıra 81 ilimizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları doğrultusunda mevzuatın etkin uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılması, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve koordinasyonu sağlamak üzerine faaliyetler gerçekleştiriliyor” dedi.

Teknolojik imkânlardan yararlanılıyor

Şiddet mağdurlarının etkin korunmasına yönelik teknolojik imkânların da etkin bir şekilde kullanıldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Elektronik kelepçe uygulaması, KADES mobil uygulaması ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla hizmet sunumu daha nitelikli hale getirildi. Bakanlığımız bünyesinde ’Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nda şiddet mağdurlarının başvurularını ’0’ı tuşlayarak önceliklendirdik. Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nda, WhatsApp ve BİP uygulamaları aracılığıyla vatandaşlara hizmet sunuyoruz.”





Eğitim çalışmalarıyla 4 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmaları çerçevesinde kamu çalışanları başta olmak üzere tüm topluma yönelik eğitim ve seminerler düzenlediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında ilgili taraflarla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ile 1 milyon 488 bin 617 er ve erbaş, 234 bin 31 kamu görevlisi, 117 bin 72 din görevlisi, 663 bin 886 sağlık görevlisi, 631 bin 954 öğretmen, 679 bin 818 kolluk görevlisi, bin 837 mülki amir, 205 bin 134 vatandaş olmak üzere toplam 4 milyon 22 bin 349 kişiye ulaştık” dedi.







