Bakan Göktaş: Erken yaşta evlilikler yüzde 78 oranında düştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın birimi UN Women iş birliğinde Ankara'da düzenlenen 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı'na katıldı. UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova da programda yer aldı. Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin yalnızca sosyal bir sorun olmadığını, aynı zamanda temel bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi.





Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelenin, güçlü iş birlikleri gerektirdiğini aktaran Göktaş, "Bu amaçla uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere tüm taraflarla koordineli çalışmalar yapılmasının çok isabetli ve değerli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Nitekim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmalarımızı, bütüncül bir yaklaşım ve 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerin toplumsal temellerine odaklanarak, daha kalıcı çözümlere ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.









'25 ilde eylem planlarımızı uyguluyoruz'





Erken yaşta evlilik nedenlerinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Göktaş, "Bu nedenle soruna kaynağında çözüm üretmek bir başka deyişle yerel eylem planlarını hazırlayıp, uygulamak; etkili bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleye ilişkin, il eylem planlarımızın ilk hareket noktası bir pilot ilçemizdi. Pilot ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla 23 ilimizde il eylem planlarımızı yürürlüğe koyduk. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ise afet ve acil durumların dezavantajlı gruplara olumsuz etkilerini çalışmaya başladık. 5 ilimizde daha Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı hazırlıklarını başlattık. Toplamda 25 ilimizde il eylem planlarımızı uyguluyoruz, 3 ilimizde ise eylem planı hazırlıklarımız tamamlanmak üzere" dedi.









'En büyük hedefimiz, tam olarak ortadan kalkması'





Göktaş, çalışmalar sonucu kısa sürede olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını belirterek, "Nitekim erken yaşta evliliklerde resmi verilerin yıllar itibarıyla düşmekte olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51 bin 944 kız çocuğu evlenmişken; bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250'ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür. Kuşkusuz bu düşüş bizler için yeterli değil; erken yaşta ve zorla evliliklerin tam olarak ortadan kalkması en büyük hedefimiz. Bu süreçte il dinamikleri ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüzün özel çabalarıyla hazırlayıp, yürürlüğe koyduğumuz acil eylem planlarının da ciddi katkısı olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.





Varbanova: Çocuk istismarı riskini artırmakta





UN Women Türkiye Direktörü Asya Varbanova da erken yaşta evliliklerin kadınlara şiddetin bir türü ve insan hakları ihlali olduğunu söyleyerek, "Bu evliliklerin kadın ve kız çocukları üzerinde olumsuz sosyal, psikolojik, ekonomik ve sağlık sonuçları bulunmaktadır. Erken yaşta ve zorla evlilikler çocuk istismarı riskini artırmakta, kız çocuklarının eğitime erişimini engellemekte, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkilemektedir" dedi.







