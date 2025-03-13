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Bakan Işıkhan duyurdu: 988 milyon liradan fazla ceza uygulandı

Bakan Işıkhan duyurdu: 988 milyon liradan fazla ceza uygulandı

12:0013/03/2025, Perşembe
IHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, sosyal medya hesabı üzerinden SGK'nın sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlanmaya çalışanlara karşı gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.


Usulsüz uygulamalara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan,
"SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık"
açıklamasında bulundu.

#Vedat ışıkhan
#sağlık
#ceza

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