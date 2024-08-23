Bakan Işıkhan vatandaşları uyardı: Sağlık hizmetlerinde ilave ücret ödemeyin

"Özel hastanelerin sizden talep ettiği ilave ücretle ilgili SGK'ye yaptığınız şikayet başvuruları incelenerek usulsüz uygulamalar tespit edilirse cezai işlem uygulanır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilir. Fazla ilave ücret alınması durumunda her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır"