Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere Togg jesti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. Dört milli sporcuyu kendi kullandığı yerli otomobil TOGG’a davet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra, milli sporcular Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener ile birlikte araçla şehre doğru yola çıktı.