Bakan Koca açıkladı: Hatay 57 gün sonra Devlet Hastanesine kavuşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımda temeli atılan Devlet Hastanesinin 58 günde tamamlanacağını açıkladı.
"300 yataklı Devlet Hastanesine kavuşacak"
"300 yataklı Devlet Hastanesine kavuşacak"
Bakan Koca sosyal medya hesabında şu açıklamalara yer verdi:
Defne'de dört çadır kentteki yedi Aile Sağlığı Merkezimizle, aşılamadan gebe ve çocuk takibine kadar günde ortalama 400 hastaya 1. Basamak sağlık hizmeti veriyoruz.
İki Sahra Hastanemizde kadın doğum, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve enfeksiyon branşlarında uzman ekiplerimiz var.
Ayrıca, ilçemiz 57 gün sonra, temeli yeni atılan 300 yataklı Devlet Hastanesine kavuşacak.
Hatay'ın köylerinde de sağlık hizmeti düzenli bir şekilde veriliyor. 65 ambulansla, her köye iki günde bir ulaşarak, sağlık taraması yapıyor ve günde ortalama 5 Bin hastaya ulaşıp ilaç ve muayene desteği sağlıyoruz.
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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#Devlet Hastanesi
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