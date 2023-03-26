Robotik kalp cerrahisinde tecrübeliyiz

Türkiye sağlık turizmi kapsamında şifa dağıtmaya devam ediyor. Saç ekimi, diş implantı ve estetiğin yanı sıra ülkemiz kalp ve damar hastalıkları konusunda da tercih ediliyor. Robotik kalp cerrahisi alanındaki başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, sağlık turizmi için bu alanda önemli bir merkez oldu. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşları için son 3 yılda 3 bin 220 sağlık turistinin hastaneyi tercih ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ertürk.

TERCÜMANLIK HİZMETİ DE SUNULUYOR

Hastanenin son 6 yıldır başhekimliğini yürüten Ertürk, “Hastanemiz kalp kapak tamiri, Robotik Kalp Ameliyatları, Bypass, stent takılması ve çocuk kardiyolojisi gibi alanlarda çok tercih ediliyor. Sağlık turizmini ciddi manada önemsiyoruz. Hastane gerek hekim kadrosuyla gerek yaptığı başarılı operasyonlarla kendini ispatladı. İstiyoruz ki, bu birikimden diğer ülkelerdeki hastalar da yararlansın. Yaklaşık 10 yıldır sağlık turizmiyle hasta kabul eden bir hastane olduğumuz için bu noktada belli bir tecrübe de edindik. Sırf sağlık turizmiyle ilgilenen bir birim ve arkadaşlarımız var. Hastalar geldiğinde direkt olarak bu ekiple temas kuruyor. Arapça, İngilizce bilen çalışanlarımız var. Hastalarla ilgilenen 3 tercüman mevcut” diye konuştu.

HASTA TAVSİYESİYLE GELENLER VAR

Sağlık turistlerinin Türkiye’deki hastaneleri 3 yolla bulduğunu anlatan Ertürk, “İlk olarak uzun süredir sağlık turizmi belgesi olan bir hastane olarak Sağlık Bakanlığı sistemine kayıtlıyız. Hastaların bir kısmı bakanlık üzerinden bize ulaşıyor. Bir kısmı kendi imkanlarıyla araştırarak bizi buluyor. Tedavi olan diğer hastalardan duyarak imkanlardan yararlanmak isteyenler de var” şeklinde konuştu.

ROBOTİK KALP AMELİYATLARI YAPILIYOR

Sağlık turizmi kapsamında erişkin – çocuk kardiyoloji ile erişkin – çocuk kalp ve damar cerrahisi gibi 4 ana branşta hizmet verildiğini ifade eden Ertürk, “Hastanemiz genç ve dinamik bir ekibe sahip. Kardiyoloji alanında anne karnından, ölüme kadar tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde her türlü tetkik rahatlıkla yapılıyor. Robotik kalp cerrahisi, kalp kapak tamiri, kalp deliği tamiri, stent takma, kapalı yöntemle kasıktan kalp kapağı değiştirme gibi spesifik konularda tercih ediliyoruz. Bir de hastanemizde gerçekten alanında uzman isimler var. Yurt dışından gelen hastaların büyük çoğunluğu hocaları bilerek, uzmanlaştığı alanları araştırmış olarak geliyor.Bilmeyen hastalar için internet sitesi İngilizce ve Arapça olarak aktif hale getirildi. Sitede hocalara ait bilgiler de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Faten Ömer, Ali Ömer.

4 AYLIK IRAKLI ÖMER SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlık turizmi kapsamında hastaneye gelen Iraklı Faten Ömer (22), “4 aylık Ali Ömer’in ablasıyım. Bizim çocuğumuza doğduğunda down sendromu teşhisi konuldu. Bazı testler yapıldı, kardiyoloji testi yapıldığında kalbinde delik tespit edildi. Ameliyat olması gerekiyordu. Başka bir hastanedeydik, bu hastaneyi bize çok tavsiye ettiler. O yüzden geldik. Hastaneye ilk geldiğimizde doktorlar incelediler, 1-2 hafta içinde randevu verildi. Ameliyata aldılar. Şu an durumu çok iyi. Bugün kontrol için geldik. Hastanede 8 gün kaldık, doktorlar sürekli kontrol etmeye geldiler. Çok güzel ilgilendiler” şeklinde konuştu.







