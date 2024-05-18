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Bakan Koca başkanlığında MHRS çalışma toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

09:14 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:14 - 18/05/2024 Cumartesi
Diğer
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.


Koca,
"Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek."
ifadesini kullandı.





#Fahrettin Koca
#Sağlık
#MHRS
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