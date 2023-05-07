|
Hayat

Bakan Koca Kovid-19'un küresel acil durumunun sona erdiğini açıkladı: Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi. Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi" ifadelerini kullandı.

00:23 . 7/05/2023 Pazar
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

'Salgın gündemimizden çıkıyor.' dediğimizde tarih 29 Ocak 2022 idi. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un artık küresel bir acil durum teşkil etmediğini dün açıkladı. Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi."




#Kovid-19
#Fahrettin Koca
#Dünya Sağlık Örgütü
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.