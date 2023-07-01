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Hayat

Bakan Koca Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların son bilançosunu açıkladı: 30 bin acemi kasap hastanelik oldu

Dört günlük Kurban Bayramı geride kaldı. Bayramdan geriye kalan olaylardan birisi de klasikleşmiş hale gelen acemi kasaplar oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene ki Kurban Bayramı'nda da kesim işlemi sırasında bazı vatandaşlar kendisini yaraladı. Kurban Bayramı'nın dört günlük bilançosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin 983 acemi kasabın hastanelere başvurduğunu açıkladı.

19:46 . 1/07/2023 Cumartesi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda kesim işlemleri sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 951'i ambulansla, 29 bin 32'si bizzat başvuru olmak üzere toplamda 29 bin 983 kişinin hastanelere başvurduğunu duyurdu.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29 bin 32 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" dedi.




#Kurban Bayramı
#Acemi Kasaplar
#Hastaneler
#Başvuru
#Yaralanma
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