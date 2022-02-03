Hayat Bakan Kocadan göçmenleri geri iten Yunanistana tepki İnsanlık ölmemeli
AKTÜEL

Bakan Koca'dan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki: İnsanlık ölmemeli

Edirne İpsala'da dün Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybetmişti. Elbiseleri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen göçmen dramına tepkiler art arta geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris'e sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. İnsanlık ölmemeli!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan göçmenleri geri iten Yunanistana tepki: İnsanlık ölmemeli
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin 19'u donarak can verdi.

Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Bugün bir acı haber daha geldi. Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Bakan Soylu Yunanistan'ın denize attığı göçmeni paylaştı: Barbarlık, canilik!
OYNAT 01:06
Bakan Soylu Yunanistan'ın denize attığı göçmeni paylaştı: Barbarlık, canilik!
İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, üç göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince denize atıldı. İki göçmen kurtarılırken bir göçmen ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, 'Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) de hesap vermeli.' ifadelerini kullandı.


Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu
GÜNDEM
Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu

"Çok geçti"

Yaşanan insanlık dışı muameleye tepkiler çığ gibi büyüdü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Thanos Plevris

Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!"

Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
FOTOĞRAF 20
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Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne’ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
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Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne’den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi.
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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada , \"İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden dokuz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, \"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik\" ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:
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\"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir.\"
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Yunan birlikleri faciaya yol açtı: Donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp'a getirildi
Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan katliamla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" ifadelerini kullandı.

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