Bakan Koca'dan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki: İnsanlık ölmemeli
Edirne İpsala'da dün Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybetmişti. Elbiseleri ve ayakkabıları çıkarılarak ölüme terk edilen göçmen dramına tepkiler art arta geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris'e sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. İnsanlık ölmemeli!" ifadelerini kullandı.
Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlar tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.
7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Bugün bir acı haber daha geldi. Ekipler tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu 7 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Yaşanan insanlık dışı muameleye tepkiler çığ gibi büyüdü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Thanos Plevris
Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!"
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Sn. Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli! pic.twitter.com/Q4qXNEw6UO