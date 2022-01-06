Bakan Koca'dan kalabalık ortam ve omicron uyarısı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, Omicron varyantına karşı tedbir çağrısı yaptı

''Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.''

'Karantina' açıklaması

Öte yandan Bakan Koca'dan karantina açıklaması da geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz."

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz. REKLAM January 6, 2022

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