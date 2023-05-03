Bakan Kurum ve ünlü futbolcular depremzede çocuklar için sahaya çıkıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin ardından depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi. Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak. Bakan Murat Kurum da "Yükselen Anadolu" takımında sahada olacak.