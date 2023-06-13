Bakan Özhaseki: Depremzede vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin izleri siliniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 11 ilde, hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, afetzedeler için yeni ve güvenilir konutlar inşa ediliyor.

3 belediye başkanıyla bir arada

Seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nın başlamasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevini devralan Mehmet Özhaseki de bu süreçte çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.