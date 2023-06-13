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Bakan Özhaseki: Depremzede vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevini devralan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

17:30 . 13/06/2023 Salı
DHA
Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin izleri siliniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 11 ilde, hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, afetzedeler için yeni ve güvenilir konutlar inşa ediliyor.

3 belediye başkanıyla bir arada

Seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nın başlamasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevini devralan Mehmet Özhaseki de bu süreçte çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızla ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek tamamladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik. Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."

#Mehmet Özhaseki
#Kahramanmaraş
#deprem
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