Bakan Özhaseki'den 'Sıfır Atık' paylaşımı: Proje her geçen gün daha da büyüyor

"9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, BM 77/161 sayılı karara atıf yapılarak deklarasyonun 37. maddesinde 'Sıfır Atık girişimlerinin önemini vurgulama' ibaresi yer aldı. Uluslararası ödüllerin yanında böylesi küresel bir vurgu yapılması, Sıfır Atık'ın ne kadar doğru ve önemli bir hareket olduğunu bir kere daha gösterdi.