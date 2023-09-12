Bakan Özhaseki'den 'Sıfır Atık' paylaşımı: Proje her geçen gün daha da büyüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan projenin, her geçen gün daha da büyüdüğünü vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
Özhaseki, projeye desteğini esirgemeyen ve G20 Liderler Zirvesi'nde de Sıfır Atık'a vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve himaye ederek projenin dünya markası haline gelmesini sağlayan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.