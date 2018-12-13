Bakan Pakdemirli: Haluk Levent'i hassasiyetinden dolayı kutluyorum

Haluk Levent, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara katılacağını belirten şarkıcı Haluk Levent, bu kez Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Ziyaretten memnun kalan Bakan Pakmdemirli, Levent'i kutladığını söyledi.

O anlara ait bir kareyi Twitter hesabından yayınlanan Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, "Sanatçı dostumuz Haluk Levent ile yanan ormanlık alanları yeniden “ağaçlandırma çalışmalarımıza” yönelik güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza kendisiyle birlikte doğaseverler de katılacak. Çevreye, doğaya, ormana gösterdiği hassasiyet için kendisini kutluyorum" notunu düştü.

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