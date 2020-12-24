Bakan Selçuk'un minderde ders çalışırken fotoğrafını paylaştığı Hasan Hüseyin'e, belediyeden masa ve sandalye

Harran'ın Giyimli Mahallesi'nde yaşayan beşinci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Aslıhan'a bir süre önce derslerini yapabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tablet hediye edildi. Küçük öğrenci tablet ile minder üzerinde ders çalışırken, 11'inci sınıf öğrencisi ağabeyi Halit Aslıhan fotoğrafını çekti. Ağabeyi küçük kardeşinin fotoğrafını tablet teşekkürü yapıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek, masa ve sandalye ihtiyacını belirterek paylaştı.

Bakan Selçuk'un sosyal medya paylaşımı.

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BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Bakan Selçuk'un bu paylaşımının ardından Harran Belediyesi harekete geçti. Öğrencinin adresini tespit eden ekipler, evine gittikleri Hasan Hüseyin Aslıhan'a masa ve sandalyesini hediye etti. Küçük öğrenci odasında yeni masa ve sandalyesinde tableti ile ders çalışarak, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Küçük öğrencinin ağabeyi Halit Aslıhan da duyarlılığından dolayı Bakan Ziya Selçuk ve Harran Belediyesine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

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"Uzaktan eğitim için kardeşime devletimiz ücretsiz tablet verdi. Kardeşim o sırada minder üzerinde ders çalışırken, teşekkür için kardeşimin fotoğrafını çekip Milli Eğitim Bakanlığına tableti aldık teşekkürler sayın bakanım diye yazdık. Daha sonra bakanımız bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak eksikliğinin giderilmesi gerektiğini yazdı. Bu paylaşım üzerine çok şaşırdık. Sabah kalktığımızda evimize bu kez çalışma masası ve sandalye geldi. Çok heyecanlandık”

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