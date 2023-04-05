Bakan Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu. Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu. Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı. Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.