Hayat Bakan Yanıktan personel alımında torpil iddialarına yanıt Gerçeği yansıtmıyor
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Bakan Yanık'tan personel alımında torpil iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, minik bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını ancak sondajla beslendiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Yanıktan personel alımında torpil iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Bakan Yanık gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 6 bin personel için açtığı sınavda torpil iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Yanık, şunları kaydetti: "Sınavı kazanan adayların KPSS puan ortalaması 81,15. Sözlü sınav puanı ortalaması 84,85. Dolayısıyla öyle 50-60 puanlıları kafalarına göre aldılar vesaire iddiaları doğru değil. 4 bin 175 personel almışız, bu çocukların büyük çoğunluğu 30 yaş altı. Hayata daha yeni başlayan, emeği ile işe giren çocuklara kimsenin bu muameleyi yapmaya hakkı yok. Ben cevabını veririm ama 4 bin 175 çocuğu bu töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı yok. 2 Mart ile 12 Nisan 2022 arasında bakanlığımızda sekiz ayrı komisyonla mülakatlar yaptık. Komisyonlarımızda genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları yer aldı. 1,5 ay boyunca ben bakanlığı kilitledim. Bütün yönetici kadroları bu mülakatlardaydı."

  • Rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildiren Yanık, "Rüşvet iddiası tümüyle yalan. Bizim il müdürlerimiz mülakatta yok. 'Kendini tanıttı, benden rüşvet istedi' vesaire... Bir il müdürünün bir adayı bilip, arayıp, kendisini tanıtıp, 'sana mülakatta kazandırırım' demesi kadar absürt bir şey var mı? Bunları yazmış ve sonra da Telegram grubundan hesabını kapatıp kaçmış. Belli ki provokatör." dedi.

Nisa bebekten haber var
FOTOĞRAF 8
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İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hala kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan \"Trakeostomi\" uygulanması için annenin onayı alındı, işlem için süreç başlatıldı.<br>
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NE OLMUŞTU?<br>Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.<br>
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Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında \"terk\" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br>
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NİSA BEBEĞİN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU<br>Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.<br>
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Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.<br>
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KÜÇÜK KALBİ DAYANAMADI<br>1 Nisan'da temizlik personeli, yatağını değiştirmek için bebeği kucağına aldığında korkunç durumu fark etti. Bebek hareketsizdi. Hemen kurum hemşiresine gösterildi. Rengi morarmış, yüzü ise mama içindeydi. Dahası hareketsizdi ve nefes almıyordu. Kalbi de atmıyordu. Oksijen tüpüyle solunum desteği verildi. Nabız alınamadı.<br>
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KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI, NEFES BORUSUNA DELİK AÇILACAK<br>Sabah'ta yer alan habere göre, öte yandan, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin de uygulandığı ortaya çıktı.<br>
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Küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı alındığı ve anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi. Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.<br>
Nisa bebekten haber var
İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı.

"Herhangi bir ihmal varsa gerekli yaptırımları uygularız"

Ankara'da 2,5 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i öldürmekle suçlanan babanın daha önce komşuları tarafından bakanlığa ve emniyete şikayet edilmesine rağmen önlem alınmadığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yanık, şunları söyledi:

"Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bizim için yeterince sarsıcı bir iddia. 26 Nisan'da bize Alo 183 üzerinden aile içi şiddetle alakalı bir ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız eve gitmişler ve inceleme yapmışlar. Fakat herhangi bir bulgu yok. Yani baba evde değil, dedeyle ve diğer ailenin fertleri ile görüşüyorlar. Bununla yetinmiyor arkadaşlarımız babayı da kuruma çağırıyorlar. Babadan da gerekli bilgileri, sorgulamaları yapıyorlar. Herhangi bir işaret yok, şiddetle alakalı. Varsa da bir şiddet sonrasında, yani ölüme götüren süreç sonrasında gerçekleşti gibi görünüyor. Çünkü biz bu aileyi pek çok noktada desteklemişiz zaten. Yani hiçbir şey yapılmadığı iddiası biraz haksız bir iddia olur. Biz hem sosyal ekonomik destek noktasında hem engelli dedenin desteklenmesi noktasında desteklemişiz. Ancak şunu çok samimiyetle söylüyorum; bu süreçle alakalı, sonrasında o incelemeler, araştırmalar vesaire noktasında biz de kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Eğer herhangi bir ihmal, dikkatsizlik, savsaklama gibi bir ihtimal dahi söz konusu olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

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