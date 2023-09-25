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Bakan Yerlikaya açıkladı: Okul servislerine sıkı denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul servislerine yönelik 11-22 Eylül arasında ülke genelinde yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.

11:39 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildi.

Denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildi.

Ülke genelinde çocukların okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi amacıyla 112 bin 241 okul servisi denetlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul servislerine yönelik 11-22 Eylül arasında ülke genelinde yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.

'Dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz'

Okul servisi sürücülerine "Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz." diyerek seslenen Yerlikaya, "Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cezai işlem uygulandı

Yerlikaya, denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildiğini ve İstanbul'da denetlenen 5 bin 863 servis aracından 403'üne ise cezai işlem uygulandığını bildirdi.



#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#İçişleri Bakanlığı
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