Bakan Yumaklı: Tütün mamullerinde özendirici unsurları ortadan kaldırıyoruz

"Bakanlığımızdan piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk Standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardındaki düzenlemeler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz"