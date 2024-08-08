Bakan Yumaklı'dan 'Orman Kahramanları'na teşekkür: Aydın ve Muğla'daki yangınlar kontrol altında

Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Milas yakınlarında Sekköy bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu. Tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarla beraber yangına müdahale edildiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangının çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Onun araştırması devam ediyor. Tam olarak netleşmedi. Yangında bir ahır zarar gördü. Mezarlığa kadar geldi. Ama köyümüzün etrafını tüm iş makineleri çevirdi." dedi.