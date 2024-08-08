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Bakan Yumaklı'dan 'Orman Kahramanları'na teşekkür: Aydın ve Muğla'daki yangınlar kontrol altında

Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

13:46 - 8/08/2024 Perşembe
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek orman kahramanlarına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.



Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda,
"Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiparane şekilde çalışan Orman Kahramanları‘mıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
ifadelerini kullandı.

Milas'ta orman yangını

Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi. Yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale etti. Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürdü.

Milas ilçesindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Aydın'daki yangın kontrol altında

Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Alevlere gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle güçlük yaşayan kara ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle yol açtı.

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti.


Muğla Milas'ta alevler ormanlık alanı esir aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 uçak, 8 helikopterle havadan, 30'dan fazla arazöz, itfaiye aracı ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Milas yakınlarında Sekköy bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere 2 adet T-70, 1 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu. Tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarla beraber yangına müdahale edildiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangının çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Onun araştırması devam ediyor. Tam olarak netleşmedi. Yangında bir ahır zarar gördü. Mezarlığa kadar geldi. Ama köyümüzün etrafını tüm iş makineleri çevirdi." dedi.


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