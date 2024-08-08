Bakan Yumaklı'dan 'Orman Kahramanları'na teşekkür: Aydın ve Muğla'daki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek orman kahramanlarına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.
Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Milas'ta orman yangını
Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi. Yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale etti. Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürdü.
Milas ilçesindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.
Aydın'daki yangın kontrol altında
Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Alevlere gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle güçlük yaşayan kara ekipleri, bazı noktalarda iş makineleriyle yol açtı.
Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti.