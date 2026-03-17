Banksy'nin gerçek adı Robin

04:0017/03/2026, Salı
Batı Şeria.
Dünyanın en tanınmış sokak sanatçılarından Banksy’nin kimliğine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın uzun süreli çalışmalarına dayanarak yayımladığı araştırmaya göre Banksy’nin gerçek adının şimdi 51 yaşında olan Robin Gunningham olduğunu belirtti. Banksy’nin kimliği uzun yıllardır gizemini koruyor. 2008 yılında İngiliz gazetesi Mail on Sunday, sanatçının gerçek adının Bristol doğumlu Robin Gunningham olduğunu öne sürmüştü. Ancak Banksy bu iddia hakkında hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı. Reuters’ın yayımladığı yeni araştırmada ise Gunningham’ın kimliğini gizlemek için farklı bir isim kullanmış olabileceği belirtildi. Habere göre Gunningham’ın “David Jones” gibi İngiltere’de yaygın bir isimle seyahat etmiş olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı. Banksy, aralarında Filistin topraklarındaki İsrail işgali olmak üzere küresel meselelere ilişkin yaptığı duvar resimleri ile biliniyor.


