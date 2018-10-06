Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti

'Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı meşhur tablosu ile sanat tarihinin en ilginç açık artırma satışını gerçekleştirdi. Tablonun içine gizli bir bölme yerleştiren gizemli sanatçı Banksy, tablonun satışı gerçekleştirildikten sonra kendi kendine parçalandı. Bir milyon sterline alıcı bulan tablo “Sattım” sesini duyar duymaz imha oldu. '





