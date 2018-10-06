Hayat Banksynin Kırmızı Balonlu Kız tablosu kendi kendini imha etti
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Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti

Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti

Banksy'nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Haber Merkezi AA
Banksy'nin &quot;Balonlu Kız&quot; isimli eseri Londra'da açık artırmaya çıkarılmıştı.
Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli eseri Londra'da açık artırmaya çıkarılmıştı.

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli tablosu, açık artırmada 1,04 milyon sterline (1,4 milyon dolar) satılmasının ardından parçalara ayrıldı.

Banksy'nin "Balonlu Kız" isimli eseri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby’s Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.

1.4 milyon dolara alıcı buldu

Eser açık artırmada 1,4 milyon dolara alıcı buldu. Satışın hemen ardından resim, çerçevenin içine gizlenmiş kağıt öğütme makinesinin faaliyete geçmesiyle parçalara ayrıldı. Kısa sürede tamamlanan öğütme işleminin ardından eserin yarısı çerçevenin dışında parçalanmış halde kaldı.

Öğütücü yerleştirmiştim

Daha sonra Banksy, Instagram hesabı üzerinden tablonun imha edildiğini gösteren videoyu paylaşarak, altına "Açık artırmada satılma ihtimaline karşı, bir kaç yıl önce tablonun içine öğütücü yerleştirmiştim" diye yazdı. Video görüntüsünde, müzayede salonunda bulunan kişilerin eserin parçalanmasını gördükleri sırada şaşkınlıklarını saklayamamaları dikkati çekti.

Sotheby's Müzayede Evi olayla ilgili inceleme başlatırken, tabloyu kimin satın aldığı açıklanmadı.

Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti
OYNAT 00:27
Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosu kendi kendini imha etti
'Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı meşhur tablosu ile sanat tarihinin en ilginç açık artırma satışını gerçekleştirdi. Tablonun içine gizli bir bölme yerleştiren gizemli sanatçı Banksy, tablonun satışı gerçekleştirildikten sonra kendi kendine parçalandı. Bir milyon sterline alıcı bulan tablo “Sattım” sesini duyar duymaz imha oldu. '


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