Başakşehir’de çifte pitbull dehşeti: 16 yaşındaki Mine ölümden döndü

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda; 16 yaşındaki Mine Dönmez, şarj cihazı almak için komşusuna gitti. Alt katın boş olduğunu düşünerek, kapıyı açan Mine'ye yeni taşınan kiracının pitbull cinsi iki köpeği saldırdı.

İHA

56 dikiş atıldı

Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan Mine, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı.

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Pitbull dehşeti güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KÖPEKLER REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İki pitbull cinsi köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü. Köpekler evden çıkarılırken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği aldı.

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İHA

"Kızın durumu perişan"

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, “Köpek sesleri geliyordu. Çıktım hemen kürek almaya koştum.

İHA

Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı kızı kesin öldürürlerdi. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” dedi.