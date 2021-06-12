Hayat Başakşehirde çifte pitbull dehşeti 16 yaşındaki Mine ölümden döndü
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Başakşehir’de çifte pitbull dehşeti: 16 yaşındaki Mine ölümden döndü

Başakşehir'de 16 yaşındaki Mine Dönmez'e şarj aleti almak için gittiği komşusunun evinde, pitbull cinsi 2 köpek saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralar oluşan Mine'ye 56 adet dikiş atıldı.

Haber Merkezi İHA DHA
Başakşehir’de çifte pitbull dehşeti: 16 yaşındaki Mine ölümden döndü
İki pitbull cinsi köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda; 16 yaşındaki Mine Dönmez, şarj cihazı almak için komşusuna gitti. Alt katın boş olduğunu düşünerek, kapıyı açan Mine'ye yeni taşınan kiracının pitbull cinsi iki köpeği saldırdı.

İHA

56 dikiş atıldı

Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan Mine, Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralara 56 dikiş atıldı.


Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
HAYAT
Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

İHA

Pitbull dehşeti güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


KÖPEKLER REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İki pitbull cinsi köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sahibi Zeynep Bestan’ın eşliğinde Başakşehir İlçe Rehabilite Merkezi'ne götürüldü. Köpekler evden çıkarılırken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği aldı.

İHA

"Kızın durumu perişan"

Köpek seslerini duyup dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini Mikail Akgün, “Köpek sesleri geliyordu. Çıktım hemen kürek almaya koştum.

İHA

Köpeklerin azgın olduğunu biliyorduk. Komşu ile oğlu olmasaydı kızı kesin öldürürlerdi. Kızın durumu perişan. Günde iki sefer pansumana gidiyor” dedi.

İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun
GÜNDEM
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun

Pitbull dehşeti kamerada
OYNAT 01:01
Pitbull dehşeti kamerada
İstanbul, Küçükçekmece'de dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelen 7 yaşındaki çocuğa, pitbull cinsi köpek saldırdı. Vatandaşlar çocuğu, köpeğe sopalarla vurarak kurtarabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Pitbull dehşeti kamerada
OYNAT 01:21
Pitbull dehşeti kamerada
ABD'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.man ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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