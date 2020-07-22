Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi; Uluslararası Bakalorya Diploma Programından (IBDP) üçüncü mezunlarını verdi. Üniversite Giriş imtihanlarında çıkardığı Türkiye dereceleriyle bilinen okul, son yıllarda uluslararası yarışmalar ve programlarda da adından sıkça söz ettiriyor. Her yıl yükselen başarısına yeni bir sayfa ekledi.

Dünya sıralamasında 418 kişiden biri

IB programında en yüksek diploma puanı 45 olabilirken, diploma almaya hak kazanan 30 öğrencisi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 Mezunlarında 35,3 Diploma puanı ortalaması yakaladı. Dünya ortalamasının 29,92 olduğu 2020 IBDP döneminde, Zeynep Yediyıldız 44 Diploma notu ile dünya sıralamasında bu notu alabilen 418 kişiden biri olarak mezun olmaya hak kazandı. 170.343 aday arasında %0,62 dilimde olmayı başaran öğrencinin, yurtdışı ve yurtiçi üniversite imkânlarını değerlendirdiği biliniyor.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP)

International Baccalaureate ya da Uluslararası Bakalorya (IB) merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organization - IBO) dünyanın birçok ülkesinde uyguladığı bir diploma programı. IB Diploma Programı (DP) 16-19 yaşları arasındaki lise öğrencileri için tasarlanmış bir sistem.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP); sorgulamaya yönlendiren bir program olarak öğrenciye problem çözme, iletişim kurabilme, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, eleştirel yaklaşabilme, yaşayarak öğrenme ve araştırma becerilerini edinebilmeyi kazandırır.

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Bugün yaklaşık 146 ülkede ve 3020 adet IB Okulu bulunuyor ve IB Diploması dünya genelinde pek çok üniversite tarafından tanınıyor. Türkiye'deki üniversiteler de IB Diploması olan öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs veriyor.

IB Diploma programı ilk kez Türkiye’de 1994 yılında Koç Lisesi tarafından uygulanmaya başlandı. Bu diploma programı daha çok aralarında uluslararası okulların da yer aldığı özel okullar tarafından uygulanıyor. 5 devlet lisesi de bu diplomayı veriyor.

Yükselen başarı

Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (IBDP) akredite olan ülkemizin ikinci devlet okulu olan Kartal AİHL, Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (IGCSE) programını ise uygulama hakkı kazanan ilk devlet okulu.

IGCSE 2018 sınav sonuçlarına göre 92.17 ortalamasıyla dönem birincisi olarak IBDP okumaya hak kazanan Zeynep Yediyıldız başarısıyla ilgili şunları söyledi:

“Başladığımız andan ödevlerimizi teslim ettiğimiz güne kadar kafamızdaki ‘ödevlerimi erkenden bitirip YKS çalışmalarına ve IB sınavlarına odaklanayım’ düşüncesi belki de bu iki yıllık süreçte bizi en çok yıpratan unsurlardan biri oldu. Ne var ki her zorlukla beraber bir kolaylık olduğu gibi bu sıkıntı da bize IB-YKS ikilemi arasındayken bile inandığımız amaç uğruna çabaladığımız sürece elimizden gelenin en iyisini ortaya koymanın mümkün olduğunu gösterdi. Saatlerce bilgisayarın başında oturup tek bir kelime bile yazamadan masadan kalkmak; geç saatlere kadar laboratuvarda kalıp günün sonunda umduğundan bambaşka bir sonuçla karşılaşmak; Extended Essay sürecinde hiç beklemediğin bir problem nedeniyle sıkışıp kalmak ve pandemiyle bir anda değişen şartlara uyum sağlamak gibi bu programdan önce hiç tahmin edemeyeceğimiz pek çok sıkıntı bizi ne kadar yorduysa, bir o kadar da deneyim kattı.

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Tüm bu zorluklar bize yazdığımız bir sayfalık inceleme makalesinin, verimli bir şekilde analiz ettiğimiz bir sayfa kitabın kişiliğimizi oluşturmada ne kadar önemli kilit taşları olduğunu gösterdi. Böylece istediğini elde etmenin, seni o hedefe ulaştıracak en kısa yolu denemek değil; mümkün olan tüm yolları denemekten geçtiğini öğrendik. Dolayısıyla, bu iki yıllık süreç sonunda bizlere kalan, gece gündüz çalışıp en iyisini amaçladığımız makalelerden ziyade onlara en son halini verene kadar edindiğimiz tecrübeler oldu. YKS sınavına hazırlanıp iyi bir yer kazanmak oldukça zorlu bir süreçken biz bu lise sıralarından edinebileceğimiz tüm deneyimleri edinip en donanımlı şekilde ayrılmak için bu yolu seçtik. Gerek ailelerimiz gerekse hocalarımız bu süreçte hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayarak en büyük destekçilerimiz oldular. Sabahları hâl hatır sorduğumuz okuldaki hizmetli ablalarımızdan bizlere bir öğretmenden çok daha fazlası olan hocalarımıza; müdür yardımcımız Büşra hocadan müdürümüz Mithat hocaya ve lise hayatımızda yüreklerimize dokunan herkese üzerimizdeki emekleri için çok teşekkür ederiz."

Kartal AİHL IB Koordinatörü Nalan Erdoğan ise, “ Hazırlık sınıfı ve IGCSE müfredatını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz okulumuzda IBDP programını okuyabiliyor. Uluslararası programlarda her yıl yükselen başarı grafiğine sahibiz. Hem bireyselde hem de kitleselde bu başarıyı sağlamamızda tüm kadromuzun emeği var. Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Türkiye'ye öncü, dünyaya örnek

Kartal AİHL Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi. "Türkiye'ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şöyle devam etti, "Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor. Hamdolsun, bu çalışmalarının sonucu olarak öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelerek mezun oluyorlar."

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Başarmak gelenek

Tekçam, uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini özveriyle destekleyerek bu dönemi tamamladıklarını belirtti. "Her yıl yükselen başarı grafiğine sahibiz. Üniversite Giriş Sınavlarında gösterdiğimiz başarı ve dereceleri uluslararası platformlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep söylediğimiz gibi başarmak okulumuzun geleneği. Bize bu mutluluğu tekrardan yaşatan eğitim kadromuzu, öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm Kartal AİHL ailesini tebrik ederim.”