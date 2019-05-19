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Hayat Basın mensupları Başakşehirde kurulan sahur sofrasında bir araya geldi
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AKTÜEL

​Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi

Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önemli isimleriyle sahurda bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Medya dünyası, Başakşehir'de düzenlenen sahur programında bir araya geldi.
Medya dünyası, Başakşehir'de düzenlenen sahur programında bir araya geldi.

Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gazete, radyo, televizyon ve internet medyasının önemli isimleriyle sahurda bir araya geldi.

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen programa katılım çok yoğun oldu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, medya dünyasını sahurda ağırladı.

Başkan Kartoğlu: Sık sık buluşacağız

Başkan Kartoğlu, gecede basın-medya temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Ülkemizin siz değerli basın mensuplarını böyle bir mekanda ağırlamaktan dolayı onur ve gururu duyuyorum. Çok güzel bir buluşma oldu. Yeni insanlarla tanıştık. İstanbul’un en genç belediye başkanlarından biri olarak sizin gibi heyecanlı insanlarla tanışıp sektörün değerli isimleriyle istişare halinde yürümek benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Başakşehir bir marka. İlçemizi daha yakından tanımanız için sizlerle bundan sonra da çeşitli vesilelerle sık sık buluşacağız.” ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen sahur programı, basın mensuplarının Başkan Kartoğlu’yla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmalarıyla sona erdi.

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