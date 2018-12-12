Hayat Başka bir dizide oynamak için 112 bin lira ödeyecek
AKTÜEL

Başka bir dizide oynamak için 112 bin lira ödeyecek

TRT’deki “Sevda Kuşun Kanadında” isimli diziyi bırakıp “Rüzgarın Kalbi” adlı dizide oynamaya başladığı iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Baysal 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parası ödemeye mahkum edildi.

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Mahkeme, Sonart Medya Yayıncılık AŞ.’yi haklı buldu.
Mahkeme, Sonart Medya Yayıncılık AŞ.’yi haklı buldu.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Davacı Sonart Medya Yayıncılık AŞ.’nin avukatı Orhan Kasap, “Davalı oyuncu Fox Tv’de Rüzgarın Kalbi isimli dizide anlaşma yapmıştır. Sözleşmeyi haksız yere feshetmiştir. Biz feshi kabul etmediğimizi bildirmemize rağmen davalı oyuncu Fox Tv’deki dizide oynamaya devam etti. Başrol oyuncusunun diziden ayrılması nedeniyle müvekkil şirket zor durumda kaldı. Yeni başrol oyuncusu Murat Ünalmış ile de uyumlu çalışılamadığından Murat Ünalmış da senaryo gereği dizide öldürülerek diziden ayrılması sağlandı. Müvekkil şirketin zararı ve cezai şart alacağı doğmuştur” dedi.

Baysal'ın avukatı davanın reddini istedi

Deniz Baysal’ın avukatı Aydın Kurban da, “Müvekkilimin bölüm başı ücreti 8 bin liradır. 50 bin dolar cezai şart parası kanun hükümlerine aykırıdır. Müvekkilim 6 bölüm oynamış ve sonra diziden ayrılmıştır. Dizi müvekkilim ayrıldıktan sonra 31 bölüm daha devam etmiştir. Tazminat ve cezai şart oluşmamıştır. Dava reddedilsin” dedi.

Deniz Baysal 112 bin 545 lira ödeyecek

Hürriyet'in haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme, 50 bin dolar cezai şart dahil olmak üzere toplamda 260 bin liralık dava açan Sonart Medya Yayıncılık AŞ.’yi haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 50 bin dolar cezai şart parasında yüzde 50 oranında hakkaniyet indirimine giderek Deniz Baysal’ın 74 bin 545 lira cezai şart parasını 7 Ağustos 2016 tarihinden itibaren faiziyle ödemesine karar verdi. Aynı şekilde mahkeme Deniz Baysal’ın 28 bin lira maddi tazminat ve 10 bin lira manevi tazminatın da faiziyle ödemesine karar verdi. Deniz Baysal’ın toplamda 112 bin 545 lira cezai şart ve tazminat ödemesine karar verildi.

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