Batı'nın vandallığına bile hayran: Berna Laçin'den 'Fransa' güzellemesi

"Paris’te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidar ile çatışıyor. Mesela solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor . Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar. Mesela protesto için resmî meydanları var orda yapıyorlar , önden de ilan ediyorlar. Oraya gitmezsen de görmüyorsun. Baya baya değişik bir anlayış bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor. Yarı gezegenden gibi bakış açıları. Ben de çok bildiğimden değil sadece gözlemlerimi ifade ettim."