Batı'nın vandallığına bile hayran: Berna Laçin'den 'Fransa' güzellemesi

Oyuncu Berna Laçin Fransa'daki olayları güzelledi.
Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara sert müdahalelerde bulundu. Milliyetçi Le Pen taraftarları sopalarla sokağa indi, eylemcileri darp etti.
Hükümeti kötüleyerek sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, Fransa'da yaşananları güzelleyerek "Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor" dedi.