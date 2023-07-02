|
Hayat

Batı'nın vandallığına bile hayran: Berna Laçin'den 'Fransa' güzellemesi

Sosyal medya üzerinden sık sık provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, bu kez "Paris’te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidar ile çatışıyor" diyerek Fransa'daki olayları güzelledi. Milliyetçi Le Pen taraftarlarının sopalarla sokağa inerek eylemcileri darp etmesini görmezden gelen Laçin, "Solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor. Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor" ifadelerini kullandı.

11:27 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oyuncu Berna Laçin Fransa'daki olayları güzelledi.

Oyuncu Berna Laçin Fransa'daki olayları güzelledi.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün anısına düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara sert müdahalelerde bulundu. Milliyetçi Le Pen taraftarları sopalarla sokağa indi, eylemcileri darp etti.


Hükümeti kötüleyerek sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, Fransa'da yaşananları güzelleyerek "Bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor" dedi.


Le Pen taraftarlarının eylemcileri darp etmesini görmezden gelen Laçin,
"Paris’te halk birbiriyle çatışmıyor, iktidar ile çatışıyor. Mesela solcular protesto yaparken sağcılar karışmıyor bekliyor . Sağcılar yaparken solcular oturuyor izliyor. Buna şahit olduğumda çok şaşırmıştım. Birbirlerinin protesto haklarını saygı olarak ifade ediyorlar. Mesela protesto için resmî meydanları var orda yapıyorlar , önden de ilan ediyorlar. Oraya gitmezsen de görmüyorsun. Baya baya değişik bir anlayış bizim kavramamız da içselleştirmemiz de çok zor. Yarı gezegenden gibi bakış açıları. Ben de çok bildiğimden değil sadece gözlemlerimi ifade ettim."
ifadelerini kullandı.


#Berna Laçin
#Fransa
#Paris
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süresi kaç dakika?