Bayram öncesi araçla uzun yola çıkacaklar dikkat: Yapmayan yolda kalır

Esenyurt’ta araç bakım tamir ustası Mühendis Tuncer Çoban, bayram öncesi uzun yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Araçlarında sorun oluşmaması adına işin ehli olan servislerde küçük rutin bir kontrol tavsiye ediyoruz. Buradaki rutin kontrolden amacımız şu aracın lastikleri, fren balataları, lastikleri en azından aracın silecekleri ve aydınlatma kısmı ihmal edilen sonrasında kullanım sırasında sıkıntı olan kısımlar. Özellikle yağ, su antifriz seviyesi dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.