Hayat Bayram rehabilitasyon merkezinin maskotu oldu
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'Bayram' rehabilitasyon merkezinin maskotu oldu

Erzincan'da arazide bulunan ve "Bayram" adı verilen dağ keçisi yavrusu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevlilerce biberonla besleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Vatandaşlarca bulunup askerlere teslim edilen dağ keçisi yavrusu, Kars'a getirilerek rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı. Merkezde veteriner hekimler tarafından bakımı yapılan yavru, görevlilerce biberonla besleniyor. Görevlilerin yanından ayrılmayan ve biberonla verilen sütü içen Bayram, sevimli hareketleri ile ilgi çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin 2014 yılında DKMP Genel Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında faaliyete girdiğini anımsattı.

Bölgede bulunan yabani hayvanların ilk müdahalenin ardından Kars'a gönderildiğini belirten Yüksel, "Özellikle Artvin, Erzurum, Kars, Iğdır ve Bingöl ile diğer illerden yaralı hayvanlar buraya nakledilmektedir. Nakledilmeden önce bulundukları yerlerde, şube müdürlüklerimizce ilk tedavileri yapılarak rehabilite amacıyla buraya gönderilmektedir" diye konuştu.

Rehabilite edilen hayvanlar tekrar doğaya salınıyor

Bazı hayvanların tedavilerinin 3-4 ay gibi uzun bir süre devam ettiğini anlatan Yüksel, "Rehabilite edilen hayvanlar tekrar doğaya salınıyor. Doğaya kazandırılamayacak durumdaki hayvanlar da insanların hayvan sevgisini yaşaması amacıyla en yakın hayvanat bahçelerine gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

Yüksel, Erzincan'da bulunan dağ keçisinin de sağlığının yerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

  • "Dağ keçimiz yaklaşık 2-3 ay önce Erzincan'da bulunmuş. Orada 10-15 gün tedavisi yapıldıktan sonra il şube müdürümüze teslim edildi. Ardından buraya gönderildi. Şu anda tedavisi üniversite hocalarımız ve veteriner arkadaşlarımızca yapılmaktadır. Minik konuğumuzun sağlığında herhangi bir sorun yok. Süt ve otla besleniyor. Tam olarak rehabilite edilip, biraz da büyüdükten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak."

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