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BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü: Ağabeyi hayatını kaybetti

BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü: Ağabeyi hayatını kaybetti

10:103/06/2026, Çarşamba
AA
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ağabeyi, Halil Nural Destici.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ağabeyi, Halil Nural Destici.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi, Halil Nural Destici, hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti.

Halil Nural Destici
Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

Açıklamada, Halil Nural Destici'nin cenazesinin, yarın Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği bilgisi paylaşıldı.

#Büyük Birlik Partisi
#Mustafa Destici
#Halil Nural Destici
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