BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü: Ağabeyi hayatını kaybetti

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."